À l’occasion du Developer_Direct diffusé ce jeudi soir, Xbox a enfin levé le voile sur Forza Horizon 6, le prochain opus très attendu de la franchise automobile de Playground Games. Car si le jeu avait eu droit à une première annonce lors du Tokyo Game Show 2025, on attendait encore de découvrir ce que le titre avait sous le capot. Et on peut le dire : cette conférence nous en aura donné un très bel aperçu. Malheureusement pour les joueurs français, cela ne s’est pas fait sans une annonce qui est rapidement venue gâcher la fête.

C’est officiel, Forza Horizon 6 ne proposera pas de VF

En effet, à l’issue de la présentation de Forza Horizon 6, Playground Games a rapidement mis à jour les informations autour du titre sur les différentes plateformes. Et c’est en se rendant sur la page Steam du jeu que certains joueurs ont alors découvert le pot aux roses : non, Forza Horizon 6 n’aura cette fois-ci pas droit à des doublages français. Un choix d’autant plus surprenant que Forza Horizon 5 et ses prédécesseurs en avaient pourtant bénéficié, et que de nombreuses autres langues (espagnol, italien, allemand, chinois, portugais, etc.) seront proposées.

Pour l’heure, aucune justification n’a été donnée de la part des créateurs de Forza Horizon 6 ou de Xbox France concernant ce choix controversé. Tout ce que l’on sait, c’est que l’information n’est pas erronée comme le confirme le compte X du jeu, contrairement à celle qui prétendait à l’origine que même l’interface ne serait pas localisée chez nous. Une erreur corrigée depuis, mais qui ne rend pas pour autant les joueurs français moins en colère, en témoignent les nombreuses réactions qui ont suivi sur les réseaux sociaux.

« C’est une blague ? Pourquoi la majorité des Européens ont leurs doubleurs mais pas la France ? » demande très justement un internaute au compte de Forza Horizon 6. « Vous privilégiez des pays qui se foutent carrément des produits Xbox (coucou les japonais) et nous, français, un des marchés les plus importants, on a droit à rien ? Mais sérieux, vous vous foutez de la gueule du monde » s’offusque un autre. « Merci pour la confirmation, je viens d’économiser 70€ » clame enfin un troisième pour indiquer son intention de boycotter le jeu.

Un appel au boycott déjà lancé

Car suite à cette annonce décevante, beaucoup de joueurs français ont en effet révélé leur intention de boycotter le jeu, en tout cas tant que Forza Horizon 6 n’inclura pas une VF comme ses prédécesseurs. « Le non-achat du jeu ne sera pas une erreur dans ce cas », affirme par exemple un internaute en réponse au tweet de Xbox. « Je suis joueurs de Forza Horizon depuis le tout premier. […] S’il n’y a pas de VF, je pense que je vais passer mon chemin » assure un autre. Il ne reste maintenant plus qu’à espérer que Xbox et Playground Games reviendront sur cette décision.

Source : Forza Horizon FR