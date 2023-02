Si vous commencez un peu à tourner en rond (sans mauvais jeu de mot) sur Forza Horizon 5 voilà une nouvelle qui devrait vous combler. En effet, Microsoft et le développeur Playground Games annonceront la prochaine extension du jeu de course en monde ouvert ce jeudi 23 février 2023.

Forza Horizon 5, toujours plus loin

Ce nouveau contenu mystérieux sera la deuxième extension payante de Forza Horizon 5, après la mise à jour Hot Wheels de l'année dernière. Celle-ci a introduit ce que Microsoft a appelé "les pistes les plus extrêmes jamais conçues" pour la série avec pas moins de 10 nouveaux véhicules. Pour l'heure, on peut sans trop se mouiller imaginer pour ce nouveau contenu un chiffre plus ou moins identique en terme de véhicules avec pourquoi pas 10 nouvelles voitures et évidemment de nouveaux circuits/pistes. Pour en avoir le cœur net il faudra patienter jusqu'à jeudi 18h00 (heure française) sur la chaine Twitch de la saga Forza.

HotWheels et après ?

Après la grosse surprise HotWheels peut t-on imaginer un autre partenariat avec une autre marque de jouets ? Ou tout simplement des véhicules d'une autre licence ? L'autre possibilité est un contenu plus sage et réaliste avec de véritables paysages du Mexique et des véhicules cultes de l'histoire automobile. On se souvient que pour Forza Horizon 4 nous avions eu le droit à un contenu sur les voitures de James Bond et même un pack LEGO qui avait d'ailleurs le chic de détonner avec le reste du l'ambiance du jeu de course. Une belle réussite dont Forza Horizon 5 pourrait s'inspirer.

La première extension avait de quoi surprendre.

De votre coté, quel genre de contenu attendez-vous pour ce deuxième DLC de Forza Horizon 5 ?