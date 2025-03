On est plus qu'à un peu plus d'un mois du lancement de Forza Horizon 5 sur PS5 ! Si l'annonce a fait plaisir à des millions d'amatrices et amateurs de grosses cylindrées, d'autres ont été frustrés par l'absence de version physique. En effet pour le moment, le studio a écarté une éventuelle édition boîte, et on ne sait pas si une société externe s'occupera de régler le problème dans les prochains mois. De plus, on rappelle qu'un compte Microsoft est obligatoire pour jouer à FH5 sur PlayStation 5.

Décrochez le Platine de Forza Horizon 5 sur PS5 sera « facile »

À l'heure d'écrire ces lignes, Forza Horizon 5 PS5 est toujours un carton sur le PlayStation Store puisqu'il n'est toujours pas sorti du top 10 et figure même encore dans le top 3, aux côtés de l'édition numérique Deluxe de la prochaine exclusivité PlayStation 5 de 2025, Death Stranding 2 : On the Beach. Et on a aujourd'hui une bonne nouvelle pour les chasseurs de trophées. Le site TrueTrophies a en effet révélé la liste complète des trophées, mais également des informations détaillées qui intéresseront toutes celles et ceux qui partiront en quête du Platine.

Au total, Forza Horizon 5 aura entre 111 et 165 trophées en fonction de la version achetée. Si vous vous tournez vers les éditions Standard et Deluxe, vous aurez 111 trophées à débloquer, tandis que la Premium en aura 165 en raison de ceux liés aux extensions Hot Wheels et Rally Adventure. Mais pour déverrouiller la récompense ultime, ce sera beaucoup accessible. En effet, vous n'aurez qu'à obtenir les 53 succès de Forza Horizon 5 pour décrocher un Platine facile... ou presque. Nos confrères de TrueTrophies précisent que cela vous demandera de vous investir tout de même pendant environ 40 heures pour repartir avec le trophée Platine « Horizon Superstar ».

Parmi tous les trophées de Forza Horizon 5 sur PS5, sachez que 17 sont en rapport avec la fonctionnalité « Horizon Realms » qui sera disponible dès la sortie. Cette nouveauté permettra de retraverser 11 environnements temporaires marquants des saisons antérieures du jeu.

Source : TrueTrophies.