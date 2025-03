Playground Games annonce une mauvaise surprise pour Forza Horizon 5 sur PS5. Même s'il fallait s'y attendre, ça va freiner plus d'un joueur, c'est certain.

Une grande page est prête à se tourner entre Xbox et PlayStation. Les deux constructeurs ont longtemps rivalisé de licences exclusives pour fidéliser leur audience respective. Mais, la marque verte est sur le point de faire tomber les murs en portant ses titres maisons chez son éternel concurrent. Cela va commencer avec le jeu de course Forza Horizon 5. Toutefois, un petit détail vient faire de l'ombre aux célébrations.

Forza Horizon 5 pose ses conditions sur PS5

Les amateurs de vitesse se réjouissent déjà de la nouvelle ! Forza Horizon 5 débarquera officiellement sur PS5 le mois prochain. Le titre de Playground Games édité par Microsoft débarquera plus précisément le 29 avril. Cela dit, les acquéreurs de l'édition Premium entreront en piste légèrement plus tôt grâce à une période d'accès anticipé de 4 jours.

Cela semble bien séduire les joueuses et joueurs PS5 étant donné l'engouement que rencontre déjà Forza Horizon 5. De fait, il arrive en tête des précommandes sur le PlayStation Store. Cela veut dire qu'il dépasse actuellement les performances d'autres gros jeux très attendus, comme Assassin's Creed Shadows ou Days Gone Remastered.

Cependant, un détail pourrait en freiner certains. À l'occasion de la publication de sa nouvelle foire aux questions (FAQ), Palyground Games a levé le voile sur une condition nécessaire pour jouer à Forza Horizon 5 sur PS5. Le jeu nécessitera évidemment d'avoir un compte PSN, mais aussi un compte Microsoft (ou Xbox Live).

Forza Horizon 5 suit donc l'exemple de PlayStation, mais aussi de précédents jeux Xbox sorti chez la concurrence, comme Sea of Thieves et Minecraft. Microsoft n'a pas donné d'explications sur ce choix. Ce dernier risque en tout cas de faire des mécontents. Nous avons déjà vu les réactions qu'engendrait l'obligation du PSN pour les portages PC des exclusivités par exemple. À voir comment les joueuses et joueurs réagiront et, surtout, comment cela évoluera pour les futurs portages.