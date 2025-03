La sortie du jeu d'action-aventure Indiana Jones et le Cercle Ancien devrait avoir lieu courant avril 2025 sur PS5. Si ça se confirme, ce serait un mois chargé pour Microsoft en tant qu'éditeur qui doit également lancer Forza Horizon 5 sur PlayStation 5. Le jeu de course, qui culmine à 92/100 sur Metacritic, se prépare à débarquer le 29 avril 2025 ou le 25 avril 2025 si vous choisissez la Premium Edition à 99,99€ pour avoir l'accès anticipé. Une Standard Edition et une Deluxe Edition sont également en précommande sur le PlayStation Store, au prix respectif de 69,99€ et 89,99€.

Un départ en trombe pour Forza Horizon 5 PS5 sur le PS Store

Un peu moins de quatre ans après sa sortie sur Xbox Series X|S et PC, Forza Horizon 5 arrive sur PS5. Dès le lancement, vous pourrez découvrir le monde ouvert inspiré du Mexique en privilégiant les graphismes ou la fluidité. Comme pour d'autres titres, il y aura en effet un mode Qualité à 30fps, et un mode Performance à 60fps. Mais la meilleure version sera réservée à la PS5 Pro. Sur cette console, FH5 sera plus beau en mode Performance, et le mode Qualité profitera de reflets en ray-tracing durant l'exploration et même pendant les courses.

La venue de Forza Horizon 5 est donc une très bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs PS5, mais cette version fait polémique depuis quelques jours. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une version physique pour un jeu de cette ampleur, Microsoft a décidé de ne pas sortir d'édition boîte. Un choix qui ne plait pas à tout le monde au point où certains veulent pour le moment faire l'impasse sur le titre.

Forza Horizon 5 sera disponible uniquement sur le PS Store, mais malgré cela, c'est déjà un immense carton. L'internaute Red Kong XIX de ResetERA s'est en effet aperçu que le jeu était en tête des précommandes du PlayStation Store dans plusieurs pays. Il se classe ainsi à la première place en France, au Brésil, Portugal, Mexique, en Italie, Allemagne, au Royaume-Uni et au Canada. Aux États-Unis, il est à la troisième, quatrième et treizième position. Car oui, si Forza Horizon 5 est en haut du top des jeux PS5 & PS4 en précommande sur le PS Store, il arrive aussi à occuper d'autres positions grâce à ses trois éditions Standard, Deluxe et Premium.

Crédits : PlayStation Store.

Source : ResetERA.