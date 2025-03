Pour Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, il n'y a plus aucune ligne en matière de portages de jeux exclusifs Xbox sur PS5. En clair, attendez-vous à voir les anciennes et futures exclusivités du constructeur sur PlayStation 5. D'après l'insider NateTheHate, le report de Fable 4 pourrait s'expliquer par une sortie simultanée de l'action-RPG de Playground Games sur Xbox Series X|S, PC et donc PS5. Et c'est tout a fait envisageable en raison de l'accélération de la stratégie multiplateforme de la firme de Redmond. Avant cela, le studio anglais offrira son Forza Horizon 5 à des millions de joueuses et joueurs supplémentaires.

La sortie de Forza Horizon 5 sur PS5 va décevoir des joueurs

Après les rumeurs, Microsoft a fini par confirmer le lancement de Forza Horizon 5 sur PS5, et a officialisé la date de sortie la semaine dernière. Le jeu de course off-road en monde ouvert sera disponible dès le 29 avril 2025 pour toute le monde. En revanche si vous craquez pour la « Premium Edition » à 99,99€ sur le PlayStation Store, vous aurez en bonus un accès anticipé à partir du 25 avril 2025, en plus du Pass voiture, du Pack de bienvenue, de l'abonnement VIP, ainsi que des extensions Hot Wheels et Rally Adventure.

Le PS Store propose également une « Deluxe Edition » de Forza Horizon 5 à 89,99€, qui contient le jeu complet et le Pass voiture. Enfin, si vous êtes seulement intéressés par le titre, il y a aussi la version Standard au prix de 69,99€. Toutes celles et ceux qui précommanderont FH5 obtiendront aussi 5 000 points Forzathon, 5 pass Backstage ainsi que la Mercedes-AMG One de 2021. Mais après l'excellente nouvelle, c'est la douche froide pour les joueurs PS5 et en particulier pour toutes celles et ceux qui sont très attachés au physique.

Sans annonce de la part de Playground Games ou de Microsoft d'une version boîte de Forza Horizon 5 sur PS5, des internautes ont directement posé la question au studio au X. Malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par le PlayStation Store si vous voulez acheter le jeu. « Aucune version physiquement n'est prévue à l'heure actuelle».

Source : compte X FH.