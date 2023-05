En mars, Playground Games a sorti la deuxième extension majeure de Forza Horizon 5. Intitulée Rally Adventure, celle-ci ajoute 27 courses ou encore 10 nouvelles voitures, évidemment centrées autour du thème du rally. Mais pour en profiter, il faut mettre la main à la poche. Individuellement, ce gros DLC coûte tout de même la modique somme de 19,99€. Heureusement, le jeu de base est déjà excellent, et des mises à jours gratuites et plutôt riches en contenu sont régulièrement déployées. La dernière en date, "Explore the Horizon" a débarqué ce mardi 23 mai. Nouvelles fonctionnalités, corrections de bugs, ajouts temporaires... Voici tout ce qu'il faut savoir du dernier patch sorti sur Forza Horizon 5 !

Les nouvelles fonctionnalités introduites dans Forza Horizon 5

Parmi les grosses nouveautés apportées par la mise à jour effectuée ce 23 mai, on retrouve un mode photo largement boosté. Déjà très complet, celui dispose désormais de sympathiques options supplémentaires. Il est à présent possible de modifier l'heure de la journée ou encore la météo avant d'effectuer votre capture d'écran. Plus besoin de prier pour avoir la météo voulue, au moment voulu et à l'endroit voulu ! Enfin, ça, c'est si vous arrivez à faire tourner correctement votre jeu, dont les performances pourraient être plombées par le DLSS 3.0 de Nvidia...

D'autres options (incliner les roues du véhicule, faire apparaître votre personnage à l'extérieur...) sont également de la partie. Parmi les ajouts "mineurs", citons les 16 nouveaux kits de carrosserie et les pack d'accessoires pour le mode créatif (EventLab), qui viennent enrichir encore un peu plus Forza Horizon 5.

Mise à jour du mode photo Changement d'heure Changement météorologique Inclinaison des roues Personnage hors du véhicule Utilisation des emotes du personnage Création et enregistrement de préréglages

16 kits de carrosserie pour les modifications Overlanding (liste complète sur le site officiel de Forza Horizon 5 )

) Étiquettes marquant les nouveaux kits de carrosserie et jantes introduites pour chaque mise à jour

Fonction d'échange de moteur et de batterie pour le pick-up GMC Hummer EV 2022 et le CUPRA Tavascan 2022

Pack d'accessoires EventLab "Photo"

Pack d'accessoires EventLab "Piste ovale"

17 distinctions Pathfinder

17 distinctions en mode photo

Accolade de la série 1 "Explore The Horizon Collector"

1 insigne de joueur Pathfinder

3 klaxons de voiture

1 combinaison de course CUPRA

6 nouvelles voitures 1972 Chevrolet K-10 personnalisé 1986 Ford F-150 XLT Lariat 2019 DeBerti Ford Super Duty F-250 Lariat "Transformateur" Camionnette électrique GMC Hummer 2022 CUPRA Formentor 2022 CUPRA Tavascan 2022



Les nouveautés temporaires de la nouvelle saison

Avec la nouvelle saison "Explore the Horizon", Forza Horizon 5 propose également des nouveautés temporaires. Dès le 25 mai et jusqu'au 22 juin, 12 nouveaux défis Pathfinder et 6 véhicules feront leur apparition, vous demandant de suivre des parcours spécifiques, balisés par des ballons et vous permettant au passage de parcourir toujours plus l'open world du jeu. Comme l'indique le nom de la nouvelle saison, l'accent sera mis sur l'exploration ! De nombreux défis saisonniers font également leur apparition. Ils prennent la forme de cascades (panneaux de danger) ou de parcours accidentés à traverser (pionniers)

Défis Pathfinder

Retour de 4 Panneaux de danger Salto De Rio Ranas Saltarinas San Juan Jump Metal Bird

Retour de 4 épreuves "Pionniers" River Rapids Cruse De Granja Festival Descend Jungle Traversal



Les développeurs détaillent les nouveautés du dernier patch de Forza Horizon 5.

Des corrections de bugs en pagaille

Notez enfin que, comme à chaque mise à jour, de nombreux bugs en tous genres ont été corrigés. Nous ne les citerons pas tous tant ils sont spécifiques. Sachez simplement qu'ils règlent notamment des problèmes d'affichage ou d'options manquantes liées à certaines voitures. La correction la plus notable reste celle d'un bug en multijoueur. A cause de lui, tous les joueurs pouvaient ne pas avoir les mêmes conditions météo durant une même course. Celui-ci avantageait donc certains coureurs, mais le problème est désormais réglé.

Pour consulter l'ensemble des bugs corrigés et des autres modifications du dernier patch de Forza Horizon 5, rendez-vous sur le site officiel du jeu.