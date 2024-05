Une fois n’est pas coutume, Forza Horizon 5 reçoit une importante mise à jour. Au menu, plein de contenu gratuit sous la forme d'événements qui viendront rythmer les prochaines semaines. Ce faisant, vous pourrez mettre la main sur de nombreuses récompenses, des véhicules et plus encore.

Les temps forts de la mise à jour 8 de Forza Horizon 5

À venir sur PC et Xbox Series, la grosse mise à jour 8 de Forza Horizon 5 met le paquet, comme toujours diront les joueurs réguliers. Elle met en vedette le Track Toys Tour qui sera divisé en plusieurs événements de carrière et multijoueur, tous rapportant des récompenses, évidemment.

En plus de ces événements et voitures, la mise à jour 8 de Forza Horizon 5 apportera moult correctifs et rectifications en tout genre. La liste est ici extrêmement longue. Ça va du simple ajustement dans l’interface utilisateur, au correctif plus lourd pour empêcher des bugs récurrents en passant par un peu d’équilibrage. Vous trouverez la totalité des notes de patch sur le site officiel de Forza Horizon 5.

En vedette : Le Track Toys Tour du 16 mai au 26 juin

Les événements :

Ginetta Juniors - dispo dès le 16 mai

Weekend Warriors - débute le 23 mai

Kit Caterhams commence le 30 mai

Track Toys comme le 6 juin

Open Class Tour - Célébration spéciale des années 1960 du 16 mai au 13 juin.

Voitures récompenses :

Porsche 2019 #70 Porsche Motorsport 935

BMW 1 Series M Coupé 2011

Voitures Spotlight :

Ginetta G40 Junior 2019 du 16 mai au 22 mai

Porsche Cayman GTS 2015 du 23 mai au 30 mai

Caterham Superlight R500 2013 du 29 mai au 5 juin

Elemental RP1 2019 du 6 juin au 13 juin

Evènements multijoueur

Spec Series :

Lotus 3-Eleven Spec Series du 16 mai au 23 mai

Early Factory Racecar Series du 23 mai au 30 mai

Mazda Miata Spec Series du 30 mai au 12 juin

Modern Factory Racecar Series du 6 juin au 13 juin

Open Series

R Class Series and P Class Series du 16 mai au 23 mai

B Class Series and D Class Series du 23 mai 1au 30 mai

A Class Series and X Class Series du 30 mai au 12 juin

S Class Series and C Class Series du 6 juin au 13 juin

Spotlight Series

2019 Ginetta G40 Junior (May 15 5pm PT | May 16 12am UTC – May 22 5pm PT | May 23 12am UTC)

2015 Porsche Cayman GTS (May 22 5pm PT | May 23 12am UTC – May 29 5pm PT | May 30 12am UTC)

2013 Caterham Superlight R500 (May 29 5pm PT | May 30 12am UTC – June 5 5pm PT | June 12 12am UTC)

2019 Elemental RP1 (June 5 5pm PT | June 6 12am UTC – June 12 5pm PT | June 13 12am UTC)