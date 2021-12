Voilà maintenant un mois et demi que les pilotes plus ou moins chevronnés parcourent les routes du Mexique via Forza Horizon 5. Et parce que la route est longue, il faut parfois changer de monture.

Parce que sur une planète qui se réchauffe, il n'y a plus vraiment de saison (ma bonne dame), le studio Playground n'a pas attendu bien longtemps avant de lever le voile sur ce qui attend les pilotes de grand chemin dans les prochaines saisons de Forza Horizon 5, qui ne sauraient tarder. Les bolides des futures saison 2 et 3 ont ainsi pu présenter leurs charmes et rouler des mécaniques pendant un livestream de près d'une heure.

Faites entrer Vivaldi

Les pilotes les plus impatients n'auront d'ailleurs pas longtemps à attendre, puisque Forza Horizon 5 s'enrichira d'une douzaine de nouveaux bolides dès le lancement de la saison 2, le 9 décembre. Oui, c'est demain :

Lamborghini Espada S3

Ferrari J50

Ferrari Monza SP2

Lamborghini Huracán EVO

Lamborghini Aventador J

Ferrari 599 GTO

Maserati 8CTF

Lamborghini Aventador SVJ

Ferrari 575M Maranello

Lamborghini Galardo LP 570-4 Spyder Performante

Peel P50 (!)

(!) Peel Trident

Il faudra ensuite patienter jusqu'en janvier 2022 pour découvrir la suite des festivités, à travers une nouvelle douzaine de véhicules supplémentaires :

Audi TT RS

Toyota Hilux Arctic Trucks AT38

Jaguar XJ13

Donkervoort D8 GTO

Toyota Celica SSI

Ford Mustang Mach 1

Jaguar XK RS GT

Vauxhall Lotus Carlton

Jaguar XJ220 S TWR

Ferrari FXX-K Evo

Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37

Zenvo TS1

Pour rappel, chacune des saisons de Forza Horizon 5 durera quatre semaines, soit une par saison, justement. Les joueurs pourront ainsi tester les performances de leurs nouvelles acquisitions durant l'été, l'automne, l'hiver, et enfin le printemps.

Disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, Forza Horizon 5 était parvenu à attirer la bagatelle de 4,5 millions de joueurs lors de son lancement le mois dernier, et 10 millions durant la première semaine :