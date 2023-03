Forza Horizon 5 aura bientôt le droit à un nouveau DLC et celui-ci s’annonce gargantuesque. Playground a partagé la map de la nouvelle région et c’est énorme !

Après un premier DLC délirant aux couleurs de la célèbre marque Hot Wheels, Forza Horizon 5 remet les roues sur terre avec sa prochaine extension. Sobrement appelé Rallye Adventure, ce gros DLC à destination du PC et des consoles Xbox Series et Xbox One, mettra l’accent sur les courses en pleine nature et le pilotage tout-terrain. Le studio vient d'ailleurs de dévoiler la nouvelle région à explorer et la carte est immense.

Forza Horizon 5 voit les choses en grand pour son prochain DLC

Playground ne compte pas faire dans la demi-mesure. Si le rallye a d’ores et déjà une place importante dans Forza Horizon 5, et que rouler dans le sable et la boue n’a rien de nouveau pour la série, cette fois, le gameplay sera tout de même amélioré. Le DLC Rallye Adventure proposera en effet des épreuves sur mesure (rallye off road, sur route et de nuit, chrono, etc…) et des environnements inédits. Ou presque, puisque les biomes présentés ne sont finalement pas si différents du jeu d’origine. Jungle, dune de sable interminable, rocheuse, petit village… on verra une nouvelle fois du pays. Vous pourrez avoir un aperçu en détails des environnements qui vous attendent directement sur le site officiel.

Nouveauté et belles voitures

Cerise sur le gâteau de nombreuses nouveautés sont attendues. Rally oblige, on recevra désormais des instructions très claires de notre co-pilote pendant les épreuves (virage à gauche, droite à 100 mètres, etc.). De nouveaux réglages seront évidemment possibles et une dizaine de véhicules arriveront par la même occasion. Tous évidemment principalement tournés vers le off road. D’autres bolides arriveront bien entendu après le lancement, comme d’habitude.

Liste des nouvelles voitures DLC Rallye Adventure de Forza Horizon 5

2020 Jimco #179 Hammerhead Class 1

2021 Alumicraft #122 Class 1 Buggy

2021 Polaris RZR Pro XP Factory Racing Limited Edition

1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’

2001 Ford #4 Ford Focus RS

2019 Casey Currie Motorsports #4402 Ultra 4 ‘Trophy Jeep’

2019 Jimco #240 Fastball Racing Spec Trophy Truck

2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck

2022 Alumicraft #6165 Trick Truck

2022 Ford F-150 Lightning Platinum

Le DLC Rallye Adventure de Forza Horizon 5 arrivera dès le 29 mars prochain sur Xbox Series, PC et Xbox One. Il sera vendu séparément pour 19,99€, mais également disponible dans le Xbox Game Pass.