Alors que Microsoft vient de lancer les offres Black Friday sur sa boutique avec plus de 900 jeux à prix complètement cassés, l’éditeur a fait une boulette, et une grosse. Le pack Forza Horizon 5 + 4 Premium Edition Bundle, comprenant tous les DLC est pratiquement donné, suite à une erreur de prix.

Forza Horizon 5 et 4 à 70 centimes

Avis aux plus rapides, le bundle Forza Horizon 4 + 5 Premium est disponible à 70 centimes sur PC et Xbox. Il s’agit bien évidemment sans doute d’une erreur de prix, alors mieux vaut faire vite avant qu’elle soit corrigée. Pour profiter de cette offre sans pareille, rendez-vous sur le Microsoft Store Suédois (ou à cette adresse) et achetez le pack pour seulement 7,59kr, soit un peu moins de 1 euro, juste en cliquant sur le bouton vert. Dans le cas où l’on vous demanderait un code postal pour valider votre achat, il suffit de taper « 103 16 » et le tour est joué.

A ce prix là c’est complètement donné. Ce pack comprend en effet les jeux Forza Horizon 5 et 4, mais aussi l’ensemble de leurs DLC. Cela inclut les plus récents et les plus appréciés, comme Lego et Hotweels. A titre d’exemple, le dernier contenu additionnel payant ajouté une nouvelle campagne « en cinq parties », ainsi que 10 nouveaux véhicules dont la Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro de 2018. L'édition Premium L’édition Premium comprend également l'abonnement VIP, le pass voiture, le pack de bienvenue et vous permettra d'accéder à la deuxième extension du jeu quand elle sera sortie.