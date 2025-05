Depuis le rachat d’Activision par Microsoft, la frontière entre les exclusivités PlayStation et Xbox s’estompe. Pour le moment, c’est un peu à sens unique, mais doucement nous sommes en train de glisser vers une nouvelle ère. Certains pesteront, d’autres trouveront ça fantastique. Il y a peu, un mastodonte de la marque verte, considéré comme un system seller (un jeu qui fait vendre des consoles ou des abonnements) est arrivé sur PS5 : Forza Horizon 5. Un rêve complètement inespéré pour des milliers de joueurs, et le succès ne s’est pas fait attendre.

Forza Horizon 5 cartonne sur PS5 dès sa sortie, une nouvelle réussite pour Xbox

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox Series et PC depuis un long moment et le voilà qui débarque sur PS5 le 29 avril dernier en explosant tout sur son passage. Des utilisateurs ResetEra ont en effet scruté le nombre de joueurs total que comptait Forza Horizon 5 avant et juste après son lancement sur PS5. Le jeu comptabilisait 45,1 millions de joueurs et est passé à plus de 45,8 millions peu après sa sortie sur PS5. Si l’on se fie à ces premières estimations, Forza Horizon 5 aurait séduit plus 700 000 joueurs sur PS5. C’est beau, très beau même d'autant que c'est loin d'être terminé. On se souvient que pour Sea of Thieves, le jeu a non seulement cartonné à sa sortie mais a su séduire plusieurs semaines après son lancement au point de devenir l'un des jeux les plus vendus sur PS5 lors de son premier mois sur la plateforme. Xbox peut se frotter les mains, sa stratégie fonctionne du tonnerre, Forza Horizon 5 et même le récent Indiana Jones et Le Cercle Ancien en sont encore la preuve.

Capture via ResetEra

Un gros concurrent de Gran Turismo 7 entre dans la course sur son territoire

Jusqu’ici, Gran Turismo 7 dominait très largement sur PS5 et les joueurs ne pouvaient se tourner que vers The Crew Motorfest pour s’adonner à différents sports auto en monde ouvert dans une carte dépaysante. Désormais, Forza Horizon 5 entre lui aussi dans la course et ne compte pas se laisser faire. Le jeu propose une tonne d'activités, du multijoueur fluide et fun, des centaines de véhicules fidèlement modélisés, des graphismes à couper le souffle (encore plus sur PS5 Pro) et un monde ouvert absolument magnifique. Tout un univers que les joueurs PlayStation peuvent désormais découvrir.

En plus de sa sortie sur PS5, Forza Horizon 5 a reçu une importante mise à jour avec Horizon Realms qui permet à tout le monde de profiter d’anciens lieux emblématiques apparus lors de différents événements à durée limitée. Beaucoup de choses à faire, voir et découvrir, mais aussi à déverrouiller, attendent les pilotes. Comme si le jeu en lui-même n’était pas déjà assez fourni.

Source : ResetEra