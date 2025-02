La révolution commence. Après des décennies de cloisonnement des licences first-party à leur écosystème originel, les exclusivités Xbox commencent à débarquer chez la concurrence. Ça commence cette année, notamment avec Forza Horizon 5. L'annonce remonte déjà à il y a quelques semaines, mais il nous manquait encore la date de sortie. Eh bien, on peut le dire maintenant : sortez vos agendas !

Forza Horizon 5 fera bientôt son entrée sur PS5

Ça commence à s'accélérer du côté des sorties Xbox sur PS5 ! Les rumeurs grimpent autour du portage de Gears et Hellblade 2, tandis que la fenêtre d'Indiana Jones aurait déjà leaké. Plus concrètement, c'est avec Forza Horizon 5 que tout commence. Un mois après l'annonce, la date se précise enfin pour l'entrée en scène du jeu de course chez Sony.

De fait, Forza Horizon 5 annonce une énorme mise à jour pour le mois d'avril. Des changements s'annoncent pour le jeu, qui voit le Horizon Festival évoluer avec les Horizon Realms. De nouveaux contenus rejoindront la partie, notamment de nouveaux véhicules et des lieux supplémentaires.

Le jeu de Playground sautera sur cette occasion pour entrer en piste sur PS5, plus exactement le 29 avril 2025. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur le PlayStation Store avec trois éditions. Il y a d'abord la standard, à 69,99 €, puis la Deluxe qui comprend le Pass voiture Forza Horizon 5 pour 89,99 € et enfin la Premium qui intègre plusieurs DLC et promet un accès anticipé dès le 25 avril. Notez en outre qu'en passant commande avant la sortie, plusieurs bonus vous sont offerts :

5 000 points Forzathon.

5 pass Backstage.

Mercedes-AMG One de 2021.

Le studio a évidemment travaillé sur l'optimisation de Forza Horizon 5 pour la console de Sony. Ainsi, il proposera deux modes de jeux : Performance, pour plus de fluidité avec 60 FPS, et Qualité, pour de meilleurs graphismes à 30 FPS. Il sera en plus compatible avec la PS5 Pro, pour un rendu encore magnifié, plus fluide encore et profitant en plus du ray-tracing selon le mode adopté. L'expérience s'annonce donc très prometteuse pour toute une communauté de joueurs qui va enfin découvrir ce qui n'est plus une exclusivité Xbox désormais.

© Playground Games / Xbox Game Studios.