Fortnite est un peu le roi quand il s'agit de nouer des partenariats et apporter du contenu qui n'a rien à voir avec son univers. Star Wars, John Wick, Dragon Ball... Tout est prétexte dans la culture populaire pour en faire un contenu. Cette fois il s'agit d'ajouter au jeu l'un des groupes de metal les plus populaires au monde : Metallica. Hell Yeah !

Vous prendrez bien un peu de Metal dans votre Fortnite ?

C'est via le compte Twitter officiel Fortnite que l'on a pu apprendre la nouvelle de ce cross-over improbable :

Tirez des ficelles avec l'émote du Master of Puppets sur une musique de Metallica.

Nous n'avons donc pas le droit à des skins des membres du groupe comme James Hetfield ou Lars Ulrich dans Fortnite mais bel et bien à l'ajout d'une emote payante Master of Puppets qui coûte 500 V-Bucks, soit environ 3,50 euros. Cela permettra en plus de lancer un segment du fameux morceau de Metallica. Autant aussi faire plaisir à nos oreilles... La bonne nouvelle c'est qu'il est possible de la jouer sans payer l'émote en rusant un peu et en profitant simplement d'un ami qui met la main au porte feuille.

En effet, la première personne à faire l'emote sera représentée comme jouant de la guitare devant le microphone mais jusqu'à trois autres joueurs peuvent participer même s'ils n'ont pas acheté l'emote, ils prennent alors en charge la batterie, la deuxième guitare et la basse pour compléter le quatuor. De quoi assister à un concert de metal directement dans Fortnite.

Le moins que l'on puisse dire c'est que cette chanson a le vent en poupe en 2022 puisqu'elle a été (re)découverte par toute une nouvelle génération via la série Stranger Things sur Netflix et le très apprécié personnage de Eddie Munson dans la scène finale du protagoniste.

Dans le même ordre d'iédée, le Rock et le Metal ont toujours eu un gros lien avec l'univers du jeu vidéo et ce n'est pas la dernière mise à jour de Beat Saber qui fera penser le contraire :

Que pensez-vous de l'ajout de Metallica au sein de Fortnite ?