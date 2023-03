Fortnite s’apprêterait à recevoir un mode de jeu inédit qui pourrait complètement changer l’expérience, et même séduire les plus réfractaires.

Qu'on l’apprécie ou pas, Fortnite est un jeu désormais incontournable. Le titre d’Epic Games ne cesse d'évoluer et de tenter de nouvelles choses. C’est d’ailleurs ce qui fait sa grande force. Au fil des années, Fortnite nous a surpris avec de nombreux crossovers, des événements complètement fous qui dépassent même le simple jeu vidéo et des revisites de son gameplay pour séduire les joueurs les plus réfractaires. Dans sa prochaine saison, il se pourrait d’ailleurs que le battle royale le plus célèbre du monde remette le couvert.

Fortnite viendrait chercher Warzone et Apex Legends sur leur terrain

D’après les sources du très informé Tom Henderson, Forntite s’apprêterait en effet à devenir… un FPS. Un mode de jeu serait attendu dès la prochaine saison et permettrait donc de profiter du jeu à la première personne. L’occasion pour le jeu de faire du pied aux joueurs qui ne supportent pas la vue à la troisième personne et / ou qui ne jurent que par Apex Legends et Call of Duty Warzone 2. En plus de Tom Henderson, d'autres informateurs réputés en ce qui concerne Fortnite, confirment ces récentes nouvelles.

Une saison 2 qui promet

Tom Henderson affirme en effet que ses sources, et bien d'autres insiders, confirment une nouvelle fois l’arrivée du fameux mode de jeu, très attendu d’ailleurs par certains joueurs. Plusieurs informateurs avaient d'ailleurs déjà révélé que le mode FPS était en préparation il y a de ça de nombreuses semaines.

Fortnite pourrait donc créer la surprise dans quelques semaines à l'occasion de sa saison 2. Saison 2 qui devrait par ailleurs proposer un nouveau crossover avec l’Attaque des Titans, le célèbre manga dont l’anime prendra fin prochainement. La saison 2 du chapitre 4 de Fortnite devrait arriver d'ici quelques jours.