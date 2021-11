Un événement dédié à Narutoo Shippuden débutera le 16 novembre dans Fortnite. Cette nouvelle collaboration n'étonnera pas grand monde, les joueurs du Battle Royale d'Epic Games ont pu croiser des invités de tous les horizons depuis sa création. Une rencontre avec un Shonen parmi les plus populaires des ces dernières années - on parle du manga le plus vendu en France en 2020. Pour l'heure, l'annonce a été effectuée sur les réseaux sociaux, avec l'image d'un ciel bien bleu et aucun commentaire.

Naruto mange un Burrito avec Boruto

On peut difficilement savoir ce que nous réserve Epic Games. Mais on peut imaginer, en se remémorant les collaborations passées avec Marvel, Capcom, Riot et d'autres. Des skins, des emotes, des items cosmétiques en pagaille... Et pourquoi pas des modes de jeu différents ou affrontement collaboratif face à un renard à neuf queues ? Ce serait l'occasion de changer un peu de style. Même si, à la fin, il ne peut y avoir qu'un seul Hokage. Mais attendons d'en savoir plus.

Fortnite est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox, PC, Nintendo Switch, iOS et Android.