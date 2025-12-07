Fortnite multiplie les collaborations et les créations originales, mais certains skins attirent plus l'attention que d'autres. L'un fait d'ailleurs rager de par son accessibilité et son prix.

Fortnite fait encore parler de lui, et cette fois, ce n’est pas une collaboration géante ou un événement explosif qui crée le buzz, mais un simple skin. Le très attendu Clyde est enfin disponible. Mais avant de se réjouir, un détail fait tiquer toute la communauté : son premier accès est verrouillé derrière un produit vendu 170 dollars.

Un skin Fortnite accessible uniquement via un accessoire à 170 dollars

Pour obtenir Clyde aujourd’hui, il n’y a pas d’alternative : il faut acheter un Backbone Pro Controller, affiché à 170 dollars. C’est ce contrôleur premium, pensé pour le jeu mobile, qui donne accès à un code exclusif. Ce code permet ensuite de lancer une courte quête dans Fortnite, avant que Clyde ne rejoigne votre casier.

Même les joueurs qui possèdent déjà un Backbone Pro doivent passer par ce système de code unique. Il fonctionne une seule fois, ne peut pas être revendu, échangé ou transformé en monnaie virtuelle. Et même si certains tenteront sûrement de contourner cette règle, Epic Games a été très clair sur ce point.

Une possible arrivée en boutique… mais aucun détail pour l’instant

Epic Games laisse entendre que Clyde pourrait finir par rejoindre l’Item Shop. Cependant :

aucune date n’a été annoncée

aucun prix n’a été communiqué

aucune garantie n’existe quant à sa disponibilité

Pour beaucoup, cela signifie une seule chose : soit payer 170 dollars aujourd’hui, soit attendre en espérant que le skin Fortnite finisse en boutique à un coût plus raisonnable. Autre précision importante : pour activer le code, vous devez jouer sur iOS, Android, PC ou cloud gaming. Une fois Clyde débloqué, vous pouvez l’utiliser sur n’importe quelle plateforme. Mais l’étape d’obtention reste limitée.

Ce type de partenariat n’est pas nouveau pour Fortnite, mais le prix, 170 dollars, clairement affichés, change la perception. Clyde était attendu depuis des mois, et de nombreux joueurs espéraient l’obtenir via les V-Bucks ou un simple achat en boutique.

Source : Epic Games