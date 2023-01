Star Wars, Goat Simulator, ou encore Metallica. Le Battle Royale Fortnite enchaine les collaborations. L'une particulièrement marquante concerne évidemment Dragon Ball. Puisqu'elle permet de toucher à plusieurs générations d'un seul coup. Au sein de la première partie du featuring, nous avions pu découvrir Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus. Evidemment la salve 2 de l'univers crée par Akira Toriyama va en profiter pour ajouter d'autres personnages emblématiques.

Fortnite X Dragon Ball, le grand retour

Cette fois Fortnite va donc accueillir Gohan et Piccolo, deux personnages cultes avec aussi le retour du Kamehameha et du Nuage magique (Kintoun). Ainsi au cours de chaque match de Fortnite Battle Royale et Zero Build, les objets Kamehameha et Nuage Magique tomberont de nouveau du ciel dans des capsules. De plus, l'île d'aventure de Dragon Ball revient aussi pour le plus grand plaisir des fans de la licence. Réalisée par l'équipe de créateurs Vysena Studios, cette île s'inspire des endroits célèbres de Dragon Ball, comme la maison de Goku, le palais de dieu, la salle de l'esprit et du temps ou encore la planète de Beerus.

Vous aurez même des quêtes hebdomadaires à effectuer pour tenter de déverrouiller des objets. À partir du 31 janvier à 15h, il faut terminer les quêtes hebdomadaires de Dragon Ball sur cette île pour recevoir l'aérosol Gohan Beast. Et à partir du 7 février à 15h, ça sera au tour de l'aérosol Piccolo Orange.

Les personnages s'accompagnent évidemment aussi d'accessoires :

Son Gohan dans Fortnite c'est :

L'accessoire de dos Cape de Gohan : Un cadeau de Piccolo pour l'encourager à reprendre son entraînement. (Cet accessoire est compris avec la tenue Son Gohan et ne peut être utilisé qu'avec elle.)

: Un cadeau de Piccolo pour l'encourager à reprendre son entraînement. (Cet accessoire est compris avec la tenue Son Gohan et ne peut être utilisé qu'avec elle.) Pioche Hache bestiale de Gohan

Planeur Capsule N°576 - Appartient à Capsule Corporation.

PICCOLO

L'accessoire de dos Cape et turban de Piccolo : Une cape et un turban que Piccolo peut enfiler et retirer grâce à son pouvoir démoniaque. (Compris avec la tenue Piccolo. Il ne peut être utilisé qu'avec cette tenue.)

: Une cape et un turban que Piccolo peut enfiler et retirer grâce à son pouvoir démoniaque. (Compris avec la tenue Piccolo. Il ne peut être utilisé qu'avec cette tenue.) L'accessoire de dos Symbole de démon de Piccolo

La pioche Maison portative de Piccolo

Le planeur Aéronef de l'armée du Ruban Rouge

Fortnite souhaite donc régaler les fans de Dragon Ball.