On le sait, Fortnite aime par-dessus tout les crossovers, mais de là à voir arriver Pokémon, nous n’étions pas prêts. En réalité, Epic Games non plus.

Qu’il soit adulé ou détesté, Fortnite a très largement dépassé son statut de Battle Royale. Non content d'accueillir plusieurs millions de joueurs chaque mois, le jeu d’Epic Games ne cesse d’enchaîner les événements XXL et les crossovers.

De The Witcher 3 à Marvel et ses Avengers en passant par DC Comics et pratiquement toute la Justice League ou encore DOOM. Une pléthore de licences, de marques et d'artistes se sont déjà prêté au jeu. Certains y ont même fait des concerts virtuels monumentaux ! Alors pourquoi Pokemon ne pourrait-il pas venir lui aussi faire un coucou, histoire de marquer la sortie de l'ultime épisode de l'anime ?

Fortnite X Pokemon, sérieusement ?

Il y a peu, une étrange bande-annonce, particulièrement bien conçue, a mis le feu à la toile et fait exploser les fans. Imaginez le tableau, un trailer de Fortnite qui annonce un crossover improbable avec Pokemon. Sacha et Pikachu qui se lancent dans la mêlée et Dracaufeu qui fait exploser des camions. Improbable n’est-ce pas ? Pourtant une bonne partie de la toile y a cru pendant quelques heures.

La bande-annonce en question est en réalité l'œuvre de vidéastes plutôt talentueux qui ont réussi à berner leur petit monde avec un trailer plus vrai que nature, mais c’est bel et bien un (bon) fake.

Dans la vidéo, on peut voir des personnages de Fortnite en pleine course-poursuite qui se retrouvent soudainement bloqués par le célèbre dresseur de Pokemon, avant de se faire attaquer par un Dracaufeu énervé. La réalisation plus que correcte et le timing parfait de la mise en ligne, qui surfe sur le grand final de la série Pokemon, ont à la fois excité une partie des fans qui se voyait déjà en plein battle royale avec des skins Pokemon, et désolé une autre moitié qui ne comprenait pas du tout ce qu'il se passait.

Alors non, il n’y a pas de crossover de prévu, mais après tout, ça aurait très bien pu.

Pour le plaisir des yeux, on vous laisse également l'annonce de l'arrivée de Mario dans Fortnite pour les fêtes de Noël. Ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. A retrouver juste ci-dessous.