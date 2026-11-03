Grâce à son crossover avec l’univers de One Piece, ce jeu ultra populaire depuis des années a réussi à pulvériser de nouveaux records dès le lancement de sa nouvelle saison.

Que se passe-t-il lorsque l’on décide d’associer deux marques extrêmement fortes ensemble ? Quelque chose d’exceptionnel, assurément. Et cela, les créateurs de Fortnite l’ont très bien compris. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ils ont décidé depuis plusieurs années maintenant de faire des crossovers leur marque de fabrique, et ce avec de nombreuses franchises très populaires de la pop culture. Et le dernier en date, consacré à One Piece, a permis au battle royale d’Epic Games d’exploser de nouveaux records.

Grâce à son crossover avec One Piece, Fortnite pulvérise les records

C’est en effet avant-hier qu’a débuté la mini-saison « Treasure Hunters » de Fortnite, qui fait office de transition entre le Chapitre 7 et le Chapitre 8 de la Saison 4. Et comme son nom l’indique, celle-ci prend alors pour thème la chasse aux trésors, en s’inspirant plus particulièrement de l’univers des pirates de One Piece, manga et anime qu’on ne présente plus. C’est donc sans aucune surprise que le public a décidé de répondre présent pour l’événement, qui aura réussi l’exploit de réunir pas moins de 5 millions de joueurs en simultanés à son lancement.

C’est en tout cas ce qu’a révélé le compte HYPEX sur X, spécialisé dans tout ce qui tourne autour de Fortnite, via un message dévoilant la répartition suivante :

Plus de 2 100 000 joueurs se sont connectés au mode Battle Royale

615 000 joueurs se sont réunis sur les cartes UGC / Creative Maps

Plus de 2 000 000 de joueurs se sont retrouvés dans le lobby du jeu

Qu’apporte la mini-saison « Treasure Hunters » ?

Autant dire, donc, que nous avons eu affaire à un véritable démarrage en trombe pour cette nouvelle mini-saison qui, pour rappel, s’étendra jusqu’au 5 décembre 2026. Pendant un total de cinq semaines, les joueurs de Fortnite pourront ainsi profiter d’une série de nouveautés sur le thème de One Piece, parmi lesquelles notamment :

Crossbones Isle, une carte inédite comprenant des lieux inspirés du manga

Des capacités inspirées des pouvoirs des personnages de One Piece

Des événements hebdomadaires offrant divers bonus

Et plus encore. « Le jeton pirate porte cette saison », écrit alors un internaute en réaction aux chiffres phénoménaux enregistrés par « Treasure Hunters » lors de son lancement. « C'est l'un des plus grands jours de Fortnite depuis plusieurs saisons. Pour être honnête, je suis impressionné », affirme un autre. « Ce sont toujours les mini-saisons qui font fureur », clame enfin un troisième. Tandis qu’un dernier félicite les créateurs de Fortnite pour avoir trouvé « le meilleur moyen d’attirer les joueurs avant la sortie de GTA 6 ».

Source : X