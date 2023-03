Si vous vous lancez pour la première fois dans Fortnite et que vous cherchez un skin pour briller en multijoueur, vous avez vraiment l'embarras du choix. Han Solo, Lebron James, Hulk, Son Gohan, John Cena, Nathan Drake : il y en a pour tous les goûts. Fortnite est devenu un phénomène de société et le jeu d'Epic Games n'a aucun mal à obtenir les droits des licences les plus prestigieuses. Les joueurs n'hésitent pas à dépenser de très grosses sommes pour obtenir les derniers skins. Epic Games sait comment inciter le public à l'achat... au point de pousser le gouvernement américain à sévir. L'entreprise américaine va devoir payer une amende de 245 millions de dollars pour rembourser les consommateurs. L'éditeur ne compte pas arrêter de proposer de nouveaux skins pour autant : deux personnages cultes de Resident Evil arrivent dans le jeu. Il s'agit de Leon S. Kennedy et Claire Redfield.

Les skins de Leon et Claire de Resident Evil disponibles dès aujourd'hui dans Fortnite !

Leon S. Kennedy est au cœur de l'actualité en ce moment. Le remake de Resident Evil 4 sort le 24 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Notre test du jeu de Capcom est déjà disponible et autant vous le dire tout de suite, c'est une totale réussite. Pour retrouver l'ancien agent de police avant la sortie de Resident Evil 4, il existe une solution : jouer à Fortnite. Le skin de Leon S. Kennedy est disponible dès aujourd'hui dans Fortnite pour la somme de 1500 V-Bucks. Détail étonnant, Leon n'arbore pas sa veste fétiche. En revanche, son couteau de combat est bien là, en tant qu'outil de collecte. Sa mallette, qui lui permet d'emporter son équipement dans Resident Evil, est disponible en tant qu'accessoire de dos. Si vous êtes fan de Resident Evil 2, vous aurez le plaisir de retrouver Claire Redfield. La sœur de Chris Redfield débarque avec l'accessoire de dos Clés du R.P.D. et l'outil de collecte Parapluie Umbrella. Ce timing évidemment bien choisi donnera peut-être envie aux joueurs de Fortnite de basculer vers Resident Evil 4 à la fin du mois.

© Epic Games

Fortnite et sa ribambelle de skins de personnages mythiques du jeu vidéo

Le duo de Resident Evil 2 fait partie des nombreux personnages de licences cultes disponibles dans Fortnite. Parmi les plus notables : Lara Croft, Kratos, Aloy ou encore Chun-Li. Un moyen simple, mais efficace d'inciter les passionnés de jeux vidéo à l'achat de skins... Notez que Leon et Claire ne sont pas les premiers personnages de Resident Evil jouables dans Fortnite. Jill Valentine et Chris Redfield, qui apparaît dans les deux derniers opus de la série, y sont également. Quel que soit votre Resident Evil préféré, vous devriez trouver aisément votre bonheur dans Fortnite.