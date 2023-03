Fortnite vient tout juste de lancer sa saison 2 du chapitre 4 et dans ces conditions on pourrait penser que tout se passe pour le mieux pour Epic Games. Mais hélas une décision de justice vient gâcher la fête. En cause ? Les pratiques de l'entreprise en matière monétaire sur son battle royale. Explications.

Une lourde amende à cause de Fortnite

Pour résumer, Epic Games va devoir bientôt payer une amende record de 245 millions. En effet la FTC (Federal Trade Commission américaine) vient d'attribuer une telle amende à cause des pratiques pour inciter le joueur a faire des achats non désirés et pour avoir laissé des enfants accumuler des frais sans l'autorisation des parents.

Dans une plainte annoncée en décembre dans le cadre d'un accord de règlement avec Epic, la FTC a déclaré qu'Epic avait déployé une variété d'astuces de conception connues visant à inciter les consommateurs de tous âges à effectuer des achats involontaires dans le jeu. La configuration des boutons contre-intuitive, incohérente et déroutante de Fortnite a conduit les joueurs à encourir des frais indésirables en appuyant sur un seul bouton. La société a également permis aux enfants d'effectuer facilement des achats tout en jouant à Fortnite sans nécessiter le consentement parental. Selon la plainte de la FTC, Epic a également verrouillé les comptes des clients qui contestaient les frais non autorisés auprès de leurs sociétés de cartes de crédit.

De l'argent pour rembourser les joueurs

En vertu de l'ordonnance de la FTC , Epic doit donc payer 245 millions de dollars, qui seront utilisés pour rembourser les consommateurs. L'ordonnance interdit également à Epic de facturer les consommateurs en utilisant de telle pratique... Reste à voir maintenant si cela va venir chambouler la politique du développeur sur Fortnite.

En décembre dernier nous avons pu apprendre que la FTC avait infligée un total de 520 millions de dollars d'amende. Mais cette fois Epic consent à payer déjà la partie pour rembourser les utilisateurs, un beau pas en avant. D'ailleurs notons que les consommateurs qui pensent avoir été floués par les pratiques d'Epic peuvent visiter FTC.gov/Fortnite pour plus d'informations sur le processus de remboursement. Cela ne semble hélas pas concerner la France.