La collaboration Fortnite la plus iconique de l'année est arrivée ! Retrouvez dès maintenant les personnages cultes de Kingdom Hearts dans le free-to-play phare d'Epic Games.

Après des années de rumeur, Kingdom Hearts fait enfin son entrée dans le monde pléthorique de Fortnite. Le jeu-service est en pleine effervescence vidéoludique avec des collaborations légendaires. Mais l'arrivée des personnages nés chez Square Enix est vraiment le point d'orgue de cette saison Override.

Kingdom Hearts est dispo dans Fortnite

Ça y est, la maintenance de la matinée est terminée. Vous savez ce que cela signifie ? Que la mise-à-jour 42.20 est disponible et toutes ses nouveautés avec. Or, la nouveauté du jour, c'est l'intégration de l'univers Kingdom Hearts au célèbre free-to-play. Pour l'occasion, 4 personnages emblématiques, dans leur tenue de KH2 notamment avec des skins qui incluent un accessoire de dos, une pioche et une version LEGO Fortnite, vous attendent dans le hub :

Kairi

Riku

Roxas

Sora

Cette arrivée de Kingdom Hearts en pleine lute pour arrêter Geno va évidemment redynamiser les événements sur la map de Fortnite. Préparez-vous donc à affronter les ténèbres avec l'équipe de Sora. Les Keyblade sont évidemment de la partie en guide de pioche, y compris la mythique Chaîne royale de notre héros. Une petite surprise se cache en plus dans la partie avec la possibilité de créer des combos de mêlée de foudroyer les ennemis.

© Epic Games

Bien sûr, l'environnement de Fortnite, maintenant dominé par une lune en forme de cœur, accueille d'autres éléments qui font écho à l'univers de Kingdom Hearts. La glace à l'eau de mer et son bleu froid sera par exemple un item incontournable pour récupérer de la vie et du bouclier. Et qui sait quelles autres surprises pourraient faire leur apparition ?

Hacks et rendez-vous KH à ne pas manquer

Les hacks pimentent la partie dans cette saison 4 de Fortnite. Forcément, Kingdom Hearts vient aussi avec les siens. Deux nouveaux sont donc à présent disponibles :

Hack Récupération (en section et pendant toute la partie) : éliminer un joueur avec n'importe quelle arme fait apparaître des orbes de soin.

(en section et pendant toute la partie) : éliminer un joueur avec n'importe quelle arme fait apparaître des orbes de soin. Hack Section : gain de niveau : fait apparaître une Chaîne royale mythique pour chaque membre de la section à son emplacement actuel.

En plus de cela, Fortnite et Kingdom Hearts vous donne rendez-vous pour des heures musclées explosives. Démarrez avec simplement la Keyblade de Sora et une glace à l'eau de mer pour une lutte qui s'annonce mémorable. Voici les deux dates à ne pas manquer :

Samedi 19 septembre 2026, de 20 à 22 heures (France métropolitaine)

Dimanche 20 septembre 2026, de 3 à 5 heures (France métropolitaine)