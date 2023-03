Fortnite aime par-dessus tout les crossovers, c'est visible depuis quelques temps avec la multiplication des collaborations. Si cela a commencé surtout avec Star Wars, très vite nous avons eu le droit à un déluge au sein du battle royale. Allant de DBZ en passant par John Wick ou encore Pokémon. Et d'après de nouvelles informations, la prochaine pourrait concerner SNK, le manga culte aux millions de lecteurs.

Et si SNK s'invitait dans Fortnite ?

Un crossover Fortnite x l'Attaque des Titans ça vous tente ? Deux sources très sérieuses font en tout cas mention de sa potentielle approche. L'une provient de l'insider HYPEX et l'autre de ShiinaBR. Vous pouvez découvrir leurs messages ci-dessous. On peut y apprendre que le personnage de Eren Yeager (le protagoniste de SNK) arriverait sous forme de skin.

FORTNITE x ATTACK ON TITAN - SEASON 2 BATTLE PASS ? Reçu une info fiable avec @ShiinaBR que Eren Yeager est le skin secret.

Pour quand ?

On ne sait pas encore à quel point le crossover sera présent dans Fortnite et si les fans peuvent s'attendre à d'autres skins ou éléments basés sur la série. On peut par exemple imaginer la présence de titans directement sur la carte, ce qui serait une bonne opportunité pour Epic d'apporter un peu de fraicheur dans le gameplay. Les précédentes collaborations avec Fortnite du coté des mangas/animes ont inclus Dragon Ball Z, Naruto et My Hero Academia. Il n'y aurait donc rien de surprenant à imaginer SNK débarquer à son tour. Le tout serait disponible pour la saison 2/chapitre 4 du jeu multijoueur. Une date de nouvelle saison n'a pas encore été annoncée par Epic Games. Mais la saison 1 devrait se terminer le 8 mars prochain.