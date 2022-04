"Le jeu vidéo, c'est mal, m'voyez" continueront à dire certains contre vents et marées, et pourtant, cet art s'illustre encore de manière positive. Du 20 mars au 3 avril 2022, Epic Games avait promis de reverser tous les bénéfices de Fortnite pour "pourvoir plus d'aides aux personnes d'Ukraine". L'opération s'est terminée et le bilan est impressionnant.

Quand Fortnite vient en aide à l'Ukraine

Sur cette courte période, la communauté Fortnite aura rassemblé 144 millions de dollars pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Une somme clairement folle qui est redistribuée aux organisations humanitaires suivantes : l'Unicef, Direct Relief, World Food Programme (WFP), UNHCR the UN Refugee Agency et enfin World Central Kitchen (WCKitchen).

Nous offrons nos sincères remerciements pour votre soutien à l'aide humanitaire à destination des victimes de la guerre en Ukraine. Avec la communauté de Fortnite et Xbox, nous avons récolté 144 millions USD pour Direct Relief, l'Unicef, World Food Programme, UNHCR the UN Refugee Agency et World Central Kitchen.

Un effort collectif

Cela est d'autant plus fort qu'au 30 mars, le montant était de 100 millions de dollars. Dans cette opération, Xbox a également renoncé à sa part du gâteau pour participer à cet effort collectif. Si Epic Games a fait des posts réguliers pour faire le point sur la cagnotte, l'argent a lui été versé au fur et à mesure de façon à subvenir sans aucune attente aux besoins de la population.

Une somme aussi élevée démontre encore la puissance de Fortnite et sa capacité à regrouper un nombre colossal de joueurs en ligne. Et puis ce n'est pas tous les jours que les microtransactions servent enfin un but honnête.

Dernièrement, le battle royale s'est doté d'un mode Zéro construction permanent. Fortnite est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS et Android.