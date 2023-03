En lançant Fortnite, Epic Games a créé plusieurs modes de jeu. Le premier, payant, s'intitule "Sauver Le Monde", n'a jamais rencontré un franc succès. Mais c'est évidemment le mode "Battle Royale" qui a fait exploser la popularité du titre. Proposé en free-to-play, malgré l'omniprésence de microtransactions qui lui ont d'ailleurs valu une grosse amende, celui-ci a rapidement réuni des millions de joueurs. S'il a débarqué alors que les Battle Royales avaient déjà le vent en poupe, Fortnite a largement popularisé le genre. De YouTube à Twitch, le titre d'Epic fait encore aujourd'hui les beaux jours des plateformes et de leurs viewers.

Ni une ni deux, de nombreuses marques et autres entreprises ont senti le bon filon. Plus qu'un jeu, Fortnite est devenu un véritable univers, un outil promotionnel gigantesque. Qui n'a pas entendu parler du concert in-game de Travis Scott ? Ou encore des skins inspirés d'autres jeux, mangas et personnages emblématiques de la pop culture ? On pensait donc ne plus pouvoir être surpris, mais Epic nous a donné tort. Personne n'aurait pu anticiper une collaboration entre Fortnite et... Heinz.

Le concert du rappeur Travis Scott sur Fortnite

Une nouvelle collaboration inattendue dans Fortnite

Heinz, c'est l'un des géants américains de l'agroalimentaire. Plats préparés, nutrition infantile, la marque est surtout connue pour ses sauces et son fameux ketchup. Ces dernières années, elle tente de retravailler son image, en mettant particulièrement en avant son engagement pour l'écologie. C'est donc pour sensibiliser les gamers - et accessoirement se faire un coup de pub - que Heinz collabore avec Epic. Comment ? En créant une île complète, accessibles aux joueurs via le menu de Fortnite. Nommée SOS Tomatoes Island, elle a pour but de démontrer "quelques-unes des pratiques durables et régénératrices" que la marque "soutient dans le monde réel". Concrètement, cela se traduit par une tempête qui se déplace beaucoup plus rapidement à l'accoutumée. Une métaphore du "taux rapide auquel la santé du sol décline". Concernant 'aspect ludique, ce choix promet des partie au rythme endiablé !

Une expérience d'île Fortnite très rapide arrive, et les tomates ont besoin de votre aide. Préparez-vous pour une bataille qui en vaut la peine. #HeinzSOSTomatoes

Heinz, engagée pour l'écologie

Ce projet de sensibilisation, en place depuis le jeudi 16 mars, est organisé par la société Druide Creative Gaming. Celle-ci organise régulièrement des évènements visant à "créer de nouveaux liens entre les consommateurs et les marques, les jeux les influenceurs". Le but est de faire prendre conscience aux joueurs de l'épuisement des sols, qui joue un rôle essentiel dans la qualité de la majorité des aliments que nous consommons. Dans un communiqué officiel, Heinz rappelle s'être "engagé à améliorer ses pratiques agricoles durables afin de protéger la bonne alimentation pour les générations futures". La marque a en tout cas compris comment s'adresser à un nouveau public. Avant Fortnite, elle avait déjà collaboré avec Activision lors d'un event sur Call of Duty : Warzone en 2021.