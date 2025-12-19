La série Batman Beyond est sur les lèvres de tout le monde, les rumeurs allant bon train. Nous apprenons ainsi qu'une surprise pour les fans arriverait sous peu, ça devrait plaire à beaucoup.

Le Chevalier Noir connaît de nombreux avatars. Il a traversé les époques sous différents costumes et même plusieurs identités. Or, l'une d'elle fait de plus en plus parler ces derniers temps, à savoir celle de Batman Beyond, connu en France avec le sous-titre « La relève ». Alors que le dessin animé phare des années 1999-2001 pourrait bientôt faire son retour, une autre surprise serait en préparation pour les fans mordus de jeu vidéo.

Une grosse surprise leak pour Batman Beyond

Le super-héros créé par Bob Kane et Bill Finger ne perd rien de sa popularité. 86 ans après son apparition dans Detective Comics, les fans sont toujours aussi friands de Batman. La preuve avec tous ses joueurs qui espèrent encore un retour en force de la saga vidéoludique des Arkham, surtout après la sortie l'an dernier de Shadow, l'opus VR. Rien d'encore suffisamment concret à l'horizon pour s'enthousiasmer, mais une autre nouvelle pourrait servir de compensation pour les gamers.

En effet, plusieurs leaks, notamment en image, rapportent l'arrivée dès le mois de janvier de Batman Beyond dans le free-to-play Fortnite. Le Battle Royale — qui est même bien plus que cela désormais — devrait de nouveau accueillir le Chevalier Noir dans sa boutique avec des skins à l'effigie du super-héros et son plus grand ennemi : le Joker.

C'est en effet ce que révèlent plusieurs leakers réputés dans la sphère Fortnite grâce à des découvertes dans les fichiers du jeu. Nous apprenons ainsi que non seulement un skin du Batman de la série de 1999 (y compris en LEGO) serait disponible autour du 7 janvier, mais qu'il serait accompagné de celui de Joker Beyond. Le plus célèbre méchant de la franchise apparaîtrait sous son apparence du film d'animation sorti en 2000. Voilà qui viendrait compléter encore un peu plus la panoplie des fans du Chevalier Noir qui ont déjà eu droit à divers skins tirés de la franchise par le passé.

© Blortzen et Leaky sur X.com.