PlayStation Japan avait gâché la surprise, mais Square Enix a bien sorti une démo de Forspoken sur PS5. Une version d'essai qui inquiète certains joueurs. À raison ou à tort ?

La démo PS5 de Forspoken est disponible sur le PS Store et ce n'est pas un poids de plume. Pour découvrir ce que la nouvelle franchise de Luminous Productions a dans le ventre, il faudra d'abord surmonter un défi : venir à bout du téléchargement qui pèse pas moins de 30,6 Go. Un beau bébé !

Un aperçu dans lequel Frey doit accomplir cinq objectifs en usant de son « arsenal de magie d'attaque et de soutien ».

Découvrez un aperçu de Forspoken et plongez dans cet action-RPG grâce à cette démo spéciale. Sautez dans le jardin lacustre d'Avoalet et traversez le paysage tentaculaire d'Athia à l'aide du parkour magique. Terminez cinq objectifs principaux pour aider Frey dans sa quête du chemin du retour, et découvrez des détours au fil de vos explorations. Affrontez de redoutables ennemis avec un vaste arsenal de magies d'attaque et de soutien.