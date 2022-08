Forspoken continue de faire sa promo et rien ne s’est passé comme prévu. La dernière vidéo partagée a refroidi les joueurs, tandis que d’autres s’amusent à en faire des parodies.

En dépit de son report au 24 janvier 2023, Forspoken continue de se montrer. Après une apparition très remarquée au State of Play de mars dernier, suivie de quelques vidéos de gameplay ici et là, le revoilà avec une bande-annonce toute fraîche. Les développeurs ne s’attendaient sans doute pas à des réactions si vives.

Quand un trailer de Forspoken se fait détourner par la Toile

Un mois après son report, Forespoken remontre sa bouille. Square Enix a diffusé un nouveau trailer sur ses réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’est fait remarquer. Pas pour sa technique, son gameplay ou ses environnements mais parce que le ton employé est jugé comme complètement ridicule par de nombreux joueurs. Dans cette courte vidéo promotionnelle où l’héroïne Frey narre sa situation et il faut dire que ça fait très introduction à la teenage movie.

« Ok, pour faire le point. Je suis quelque part qui n’est pas la Terre… Je vois des foutus dragons… Et oh ouais, je parle à un brassard. Ouais d'accord, c’est mon truc maintenant. Je fais de la magie, je tue des grosses bestioles, je vais peut-être me mettre à voler après », raconte la protagoniste alors que des séances de gameplay défilent.

Le trailer n’a pas manqué de faire réagir. Certains ont exprimé leur inquiétude quant à l’écriture et la narration du jeu. Beaucoup pensent que les dialogues seront au mieux cringe au pire l’un des points faibles du jeu. « Les dialogues e la vidéo m'ont donné envie de mourir » plaisante un célèbre Youtubeur. D’un autre côté, Internet et les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, la promo a finalement fini par être parodiée et il y en a des franchement drôles dans le lot.

Les meilleures parodies de la vidéo

Bloodborne par exemple a le droit au même traitement. « Ok, pour faire le point. Je suis quelque part qui n’est pas l’Angleterre. Je vois des foutus loups-garous et, oh ouais, je parle à une poupée ! »

Ce bon vieux SungWon Cho y est également allé de son détournement avec Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons et même Danganronpa dans le lot. Sa vidéo se conclut avec Monokuma, l’ours meurtrier affirmant dans le plus grand des calmes « C'est ce que je fais maintenant ! Je tue des lycéens... ».

Plusieurs autres internautes y sont allés de leur parodie de Forspoken, en voici quelques autres exemples :