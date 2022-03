Pour faire oublier son important report, Forspoken dévoile de nouvelles séquences sur PS5. D'un côté le trailer du State of Play, et de l'autre une vidéo sur les combats et sorts du jeu.

Forspoken ne sortira qu'à l'automne sur PS5 et PC, mais Square Enix a tenu à promouvoir sa nouvelle franchise. On a pour commencer le trailer du dernier State of Play, puis des extraits capturés par nos confrères de Game Informer.

La rencontre de deux mondes

La nouvelle bande-annonce "Rencontre de deux mondes", visible ci-dessus, matérialise tout l'enjeu de Forspoken. Frey Holland est arrachée des rues de New-York et catapultée dans le monde plus hostile d'Athia.

L'étrange et cruel continent d'Athia pousse Frey à dépasser ses limites. Elle devra faire appel à ses aptitudes de parkour et de combat magiques pour survivre face aux redoutables créatures dénaturées qui rôdent dans la Brume.

Le trailer nous montre un peu plus les habiletés magiques de la jeune new-yorkaise, dont deux pouvoirs. Le premier "Traque orageuse" pour créer de l'énergie électrique lors des batailles et le second, "Déferlante", qui permet à Frey de contenir des barrières d'eau.

Quant à la Brume, il s'agit de l'infection qui altère toutes vies, humaines comme animales. On a aussi un meilleur aperçu de quelques ennemis à l'instar du Gigas qui fait tout trembler, l'Apsaravis volant ou le dragon féroce que l'héroïne affronte.

Forspoken : la magie, l'élément central

Frey Holland est plus puissante que Tom

On le remarque depuis la première présentation, la magie est au cœur du titre de Square Enix. Et la déclaration des développeurs sur le sujet est limpide :

La magie est vraiment centrale dans Forspoken. Nous avons donc fait en sorte de mettre à la disposition des joueurs un large éventail de sorts.

La vidéo de Game Informer s'affaire à nous expliquer un peu tout ça. Frey dispose de plusieurs types de magie avec des sorts standards pour tirer, lacérer ou électrifier ses ennemis au corps à corps. Mais il y également des pouvoirs de soutien, comme celui qui invoque de multiples épées enflammées qui vous protègent et attaquent vos adversaires pour vous laisser le temps de recharger votre magie. Et c'est sans compter sur d'autres compétences pour asséner des dégâts de zone.

En bas à droite de l'écran, vous avez un triangle qui symbolise les trois types de magie disponibles. À gauche les sorts de soutien, à droite les attaques magiques de base et à la pointe, le pouvoir le plus dévastateur.