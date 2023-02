C’est un fait, malgré toute la hype qu’il a pu générer lors de son annonce sous le nom de code Project Athia, Forspoken a finalement fait l’effet d’un pétard mouillé. Cette exclusivité (console) PS5, aussi disponible sur PC sur la plupart des magasins en ligne, n’a pas convaincu les joueurs. En réalité, le jeu s’est même fait détruire par les joueurs dès sa sortie pour différentes raisons. Et si certaines vont être difficile à rectifier, et le seront peut-être jamais, on ne peut pas dire que les développeurs restent les bras croisés. Non, ils font bien des pieds et des mains pour chouchouter leur poulain et le peaufiner à grands coups de patch.

Et justement, Forspoken reçoit une nouvelle mise à jour aujourd’hui, mais ne vous attendez pas à de gros changements cette fois, malheureusement.

Un petit patch 1.04 pour Forspoken sur PS5 et PC

Non, pour ce correctif, le studio et Square Enix ont fait le strict minimum. Il s’agirait d'ailleurs plus d’un hotfix que d’un vrai gros patch. Toutefois, outre des optimisations diverses - dont on ne sait rien -, ce patch 1.04 de Forspoken retouche les textes et corrige les bugs qui y sont liés. Mais aussi, et surtout, il répare des plantages plutôt gênant pour les versions PC, l’une liée à une certaine gamme de périphérique qui envoyait la caméra valser, et l’autre concernant le FSR, cette technologie censée faire du bien au rendu, qui était ici victime d’un petit bug. Enfin sur PS5, Forspoken se contente de quelques correctifs mineurs. Un tout petit patch en somme.

Notez par ailleurs que cette petite mise à jour s’applique également à la démo du jeu.

Notes de patch 1.04 sur PS5 et PC