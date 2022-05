Forspoken a beau avoir un côté magique avec ses sorts, il ne sera pas à mettre entre toutes les mains. C'est ce que nous montre le descriptif PEGI du jeu.

Forspoken a été épluché par l'organisme de classification européen PEGI. Cette entité vise à évaluer le contenu pour prévenir les consommateurs avant achat. Et pour l'action-RPG de Square Enix, ce sera PEGI 18. « Cette classification a été attribuée en raison des références au suicide et de l'utilisation de mots grossiers ».

Dans la description, une scène est citée et renvoie directement au personnage de Frey Holland, l'héroïne.

L'une des scènes montre une femme désespérée qui se tient sur un rebord, en buvant de l'alcool, et se demande si ce monde ne se porterait pas mieux sans elle. Lorsqu'elle s'apprête à franchir le pas, elle est sauvée par une présence mystique. Plus tard dans le jeu, elle est poussée par un méchant qui lui dit qu'elle aurait dû se suicider. Forspoken contient également un langage cru « Fuck » et des termes plus modérés.