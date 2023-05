A sa sortie en janvier 2023, Forspoken n'a pas franchement passionné les foules. En plus de ventes qualifiées de "médiocres" par Square Enix, le RPG de Luminous Productions a été reçu avec beaucoup de froideur par la critique. Pour autant, le titre nous proposera son baroud d'honneur à la fin du mois. Les fans pourront en effet s'essayer à l'extension payante In Tanta We Trust. Celle-ci s'offre un premier trailer.

Du contenu additionnel en guise d'adieux pour Forspoken

Certes, de nombreux joueurs ont été grandement déçus par Forspoken. Mais certains ont tout de même accroché grâce à des qualités indéniables. Du parcours grisant aux pouvoirs variés et spectaculaires, Luminous Productions avait de l'or entre les mains. Celui-ci s'est malheureusement transformé en plomb (ce n'est pas l'inverse, normalement ?), mais le studio compte bien se rattraper avec l'unique DLC payant prévu pour son jeu : In Tanta We Trust. Dans un communiqué de presse publié en mars, Square Enix en avait présenté le contexte scénaristique. Frey se retrouvera ainsi 25 ans dans le passé et devra affronter les forces Rheddig, aux prémices de la bataille qui a mené la région d'Athia à sa perte.

L’histoire additionnelle Forspoken: In Tanta We Trust est une préquelle du jeu principal et se situe 25 ans avant les événements de Forspoken. Alors qu’elle poursuit sa quête pour éradiquer une fois pour toute la Corruption d’Athia, Frey se retrouve à suivre une voix inconnue. Celle-ci la conduit à un lieu qui la transporte mystérieusement à la défaite des Rheddig, la légendaire bataille qui a dévasté Athia et a conduit les Tanntas à la folie. Accompagnée par Tannta Cinta et un nouvel ensemble de pouvoirs magiques, Frey doit découvrir la vérité et sauver Athia une nouvelle fois – et par la même occasion, se mettre hors de danger. Synopsis officiel du DLC de Forspoken (Source : Square Enix)

Un DLC capable de sauver l'honneur ?

Malgré notre critique cinglante du jeu de base, on espère que Forspoken : In Tanta We Trust saura relever la barre. Il faudra attendre la sortir du DLC pour le savoir, puisque celui-ci était prévu avant même la sortie du titre en janvier. Autrement dit, on ignore si le studio a pris en compte les retours des joueurs durant son développement. Néanmoins, la bande-annonce dévoilée hier se veut relativement rassurante. On y découvre des pouvoirs visiblement toujours aussi efficaces et spectaculaires. On en attend également beaucoup de la dynamique narrative et de gameplay que devrait permettre l'introduction du personnage de Tannta Cinta. Square Enix promet de nombreux combos dévastateurs ainsi qu'une exploration plus verticale à ses côtés.

Pour vérifier ça par vous-même, rendez-vous le 26 mai 2023 sur PC et PS5. Les joueurs qui possèdent l'édition Digital Deluxe auront quant à eux le droit à un accès anticipé dès le 23 mai.