Forspoken sera l'un des prochains jeux du début 2023. Pour convaincre les joueurs qui seraient encore hésitants, Square Enix a publié une nouvelle vidéo de gameplay.

Forspoken présente son parkour en vidéo

L'héroïne Frey Holland, incarnée par Ella Balinska (la série Resident Evil Netflix, Charlie's Angels...), reprend du service pour une présentation détaillée du parkour. Une mécanique majeure pour les combats et les déplacements dans le monde de Forspoken. Et à cet effet, notre jeune magicienne a un panel d'aptitudes.

Avec « Foncer », elle peut déambuler à toute vitesse... à condition d'avoir une jauge d'endurance suffisante. La compétence « Fuser » permet de courir encore plus vite, tout en laissant s'échapper de l'énergie et en rechargeant l'endurance. « S'élancer » sera là pour que l'on puisse accélérer en bondissant du sol, sans consommer d'endurance. Dans les trois cas, il existe une marge de progression. On peut en effet réduire la consommation en endurance ou en améliorer la récupération avec des défis de sorcellerie.

Voici les autres capacités disponibles dans Forspoken :

« Flotter » pour tomber de très haut sans se blesser

« Se propulser » afin de créer une corde magique dans le but de se mettre à l'abri ou d'atteindre des zones inaccessibles en temps normal

« Grimper » pour progresser sur diverses surfaces verticales

« Gravir » de sorte à fabriquer des prises d'escalade fantômes et rejoindre les plus hauts sommets

On a gardé le meilleur pour la fin avec « Glisser ». Une compétence qui fait apparaître un hoverboard magique (nom de zeus !).