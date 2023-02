La faiblesse d'écriture et du scénario sont des critiques qui reviennent souvent lorsque l'on parle de Forspoken. Et d'après l'une des têtes pensantes du projet, la version finale est méconnaissable.

Le scénario original de Forspoken a été abandonné

Un projet artistique comme un jeu est amené à évoluer sans cesse au fil de sa conception, avec certaines choses abandonnées en cours de route car finalement inutiles, non fonctionnelles, en inadéquation avec le reste etc. Et dans le cas de Forspoken, c'est l'histoire qui a été sévèrement remaniée et même totalement rebootée selon Gary Whitta. Un scénariste d'Hollywood (Rogue One : A Star Wars Story, Le livre d'Éli ) qui a été ébauché, avec Amy Hennig (Uncharted), pour élaborer le concept du jeu sur la base d'un « germe d'idée ».

De là, un scénario est né avec l'appui de Todd Stashwick (Malcom, 12 Monkeys…) ainsi qu’Allison Rymer (la série Shadowhunters), mais il n'en reste rien. À un moment donné dans le développement, Square Enix a en effet pris la décision de rebooter l'histoire et voulait que Whitta supervise le nouveau pitch qui sera finalement celui retenu dans la version finale. Il a décliné, faute de calendrier, mais en tout cas, il affirme bien que son scénario n'avait rien à voir. Meilleur ou moins bon ? Il se garde bien d'apporter de quelconques détails.

Quelques mois plus tard, ils sont revenus vers moi et l'un des scénaristes en nous disant « nous allons réécrire l'histoire depuis zéro, et nous voulons que ce soit comme ça maintenant ». Et ce qu'ils nous ont présenté était très proche de la version finale, à savoir une fille du monde réel qui se retrouve aspirée dans un monde fantastique. Notre scénario n'avait rien à voir avec cela. Via Alannah Pearce (et PSU).

Les développeurs ne lâchent pas l'affaire

Malgré les retours globalement froids, les développeurs ont à cœur de corriger ce qui peut l'être et prévoient déjà plusieurs mises à jour. Le prochain patch comprendra notamment des améliorations pour les performances, les graphismes et la jouabilité. Mais pour ce qui est de l'histoire, des dialogues et de la narration, il va falloir faire avec les défauts relevés.