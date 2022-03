L'action-RPG de Square Enix écope d'un gros report et annonce sa nouvelle date de sortie. Les équipes veulent que la franchise perdure et ne souhaitent pas précipiter les choses.

Il était daté au 24 mai 2022 sur PlayStation 5 et PC, mais Forspoken sera sacrément en retard. Square Enix s'est expliqué sur cette décision dans un communiqué officiel.

Des ambitions mais pas assez de temps

Alors que l'on pensait que la sortie de Forspoken était gravée dans le marbre, ce n'est finalement plus le cas. En effet, comme vous pouvez le lire ci-dessous, le jeu est repoussé au 11 octobre 2022 sur PS5 et PC. C'est donc un report d'un peu plus de cinq mois pour cet action-RPG qui met en scène le personnage de Frey, joué par l'actrice Ella Balinska.

Forspoken suit l'aventure de Frey, une New-Yorkaise catapultée dans le monde beau et cruel d'Athia. Frey devra utiliser ses nouvelles compétences magiques pour traverser de vastes paysages, affronter des créatures monstrueuses, et rentrer chez elle.

Évidemment, ça a été un choix compliqué pour les développeurs, même si nécessaire. Ces derniers veulent que Forspoken devienne une vraie franchise... et il vaut donc mieux qu'elle ne se prenne pas les pieds dans le tapis au premier opus. C'est pourquoi le studio a souhaité repousser la sortie du titre, en plus de mettre à profit le temps supplémentaire pour peaufiner leur bébé.

Cela contraste avec les précédents propos rassurants du réalisateur mais après tout, le soft était encore assez mystérieux. Pour preuve notre preview où nous sommes au final ressortis avec pas mal d'interrogations.

Forspoken en octobre 2024 sur Xbox Series ?

Ce retard a une autre conséquence : Forspoken arrivera bien plus tard sur Xbox Series X | S. Pour l'heure, c'est une exclusivité temporaire PlayStation 5 de deux ans, qui finira sur les consoles de Microsoft. Et forcément, ça décale tout.

Ainsi, si le jeu aurait été pu être accessible à compter du 24 mai 2024 sur Xbox Series, ce ne sera pas avant le 11 octobre 2024 désormais. Au minimum.