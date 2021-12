Forspoken sortira sur PC et PS5 le 24 mai 2022. Alors que le jeune studio Luminous Productions fêtera bientôt son quatrième anniversaire, Square Enix pourra bientôt mesurer les efforts des anciens développeurs de Final Fantasy XV.

Chacun Frey, Frey, Frey...

La nouvelle bande-annonce diffusée à l'occasion des Game Awards permet de découvrir un peu plus en détail l'univers de Forspoken. Si l'on savait déjà que le jeu empruntait largement sa narration au genre de l'isekai, alors que la jeune Frey Holland se retrouve propulsée dans un univers fantastique, on découvre que le monde d'Athia n'a rien d'un conte de fées. Au contraire : dans Forspoken, un brouillard toxique baptisé "La Corruption" semble tout dévorer sur son passage, et seule la new-yorkaise fraîchement débarquée semble résisté à ce mal insaisissable.

Les premières bandes-annonces mettaient déjà l'accent sur les mécaniques de parkour qui permettront à la belle incarné par l'actrice Ella Balinska de se déplacer dans le monde hostile de Forspoken, mais les joueurs pourront également combiner la maîtrise de la magie pour créer des éléments complémentaires comme une planche de glace fort pratique.

Forspoken : Royal Edition

La magie sera évidemment au cœur des combats, mais l'héroïne de Luminous Productions pourra également matérialiser des armes de poing et de jet pour alterner entre attaques à distance et corps-à-corps, un combo qui n'est pas sans rappeler le gameplay d'un certain Final Fantasy XV, sur lequel ont travaillé une bonne partie des équipes de Forspoken. Ah, et ne nous lancez pas sur le rire assez peu démoniaque de la fin de cette bande-annonce, sinon nous n'hésiterons pas à invoquer la jurisprudence Final Fantasy X. Vous voici prévenus.

Encore un peu de patience : Forspoken donnera de la voix le 24 mai 2022 sur PC et PS5.