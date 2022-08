Pour faire oublier le dernier coup de com qui s'est retourné contre le jeu, Forspoken s'offre une longue vidéo. Une nouvelle opportunité de juger le gameplay qui a l'air bien dynamique et satisfaisant.

Le dernier trailer de Forspoken n'a pas rassuré les plus sceptiques. Loin de là même puisqu'il avait été parodié par les joueurs. Mais en pleine Gamescom 2022, Square Enix réagit avec une grosse vidéo de gameplay que voici.

10 minutes de gameplay pour Forspoken

Frey Holland, jouée par Ella Balinska, est une « rêveuse, new-yorkaise et amatrice de chats qui va être transportée dans le monde aussi beau que dangereux d'Athia ». Et grâce un bracelet qui lui confère des pouvoirs magiques, elle va pouvoir nettoyer cet univers des ennemis corrompus. Sachant que le jeu aborde des thèmes sombres, peut-être que le monde d'Athia et ses monstres renvoient au vécu de l'héroïne.

Dans Forspoken, vous pourrez visiter le seul lieu à l'abri des menaces : Cipal. Un endroit où vous croiserez des réfugiés, où vous pourrez accepter des quêtes ou encore marchander avec les habitants. Plus Frey gagne en mana, en montant de niveau ou en en récoltant dans l'environnement, plus elle débloquera de nouveaux sorts.

S'il y a beaucoup d'inconnus sur le titre et sa qualité finale, la vidéo de gameplay est engageante. Pourquoi ? Les combats ont l'air réussi avec un bon dynamisme et des effets dans tous les sens. Certes, la claque graphique ne semble toutefois pas là. On verra une fois le jeu en main, car tout peut changer en bien comme en mal, mais ces extraits d'affrontements sont plutôt rassurants.

Forspoken arrive le 24 janvier 2023 sur PS5 et PC.