Initialement prévu pour ce 24 mai, Forspoken a finalement été repoussé au 11 octobre prochain pour s’assurer de sa qualité à sa sortie. Depuis, le jeu de Luminous Productions ne cesse de refaire parler de lui, que ce soit avec des bandes-annonces ou de nouveaux détails. Et le titre édité par Square Enix revient encore aujourd’hui avec une information intéressante.

Des temps de chargement ultra rapides pour Forspoken

C’est officiel, Forspoken se chargera plus rapidement sur PS5 que sur PC. Lors du Teppei Ono, le directeur technique du jeu a annoncé que les temps de chargement de Forspoken dureraient moins d’une seconde sur PS5 et sur les PC équipés d'un SSD M.2. Une petite prouesse pour un jeu en monde ouvert rendue possible grâce aux technologies utilisées par l’action-RPG. Forspoken s’appuiera en effet sur la FSR 2.0, une nouvelle technologie conçue pour réduire le temps de chargement du rendu en haute résolution, tout en rendant l’expérience de jeu plus fluide.

L’employé précise par ailleurs que le jeu se chargera plus vite sur PS5 que sur PC, sachant que le délai peut varier de 2 à 20 secondes sur ordinateur selon le matériel utilisé. Et comme presque tous les jeux de cette génération, Forspoken proposera deux modes d’affichage, l’un axé sur la qualité visuelle et l’autre sur les performances pures.