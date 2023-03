Forspoken n’a clairement pas convaincu les joueurs et ne se vend pas. Le problème, c’est que ce n’est pas le seul jeu Square Enix dans ce cas et l’éditeur craint le pire.

Après avoir fait longuement parler de lui, Forspoken a fini par décevoir énormément de joueurs et ce, avant même sa sortie. Les présentations les plus récentes n’avaient convaincu personne, la communication autour du jeu s’est pris les pieds dans le tapis et lorsque la démo est sortie ça a été la goutte de trop. Les joueurs ont vite tourné le dos au jeu et l’open world de Square Enix n’aura jamais vraiment rencontré le succès. Pire encore, les quelques joueurs qui ont franchi le pas ont rapidement déchanté lorsqu'ils ont constaté qu'en prime le jeu se traînait de gros problèmes, notamment sur PC. La faute au DRM Denuvo diront certains, un manque cruel de finition pour d'autres. Dans tous les cas, Forspoken à fait un four. Le hic, c’est que l’exercice fiscal en cours n’est pas très reluisant tout court, et pas seulement à cause de Forspoken.

Forspoken bide, mais tous les jeux Square Enix aussi

Square Enix craint le pire pour ses résultats financiers et déclare que ses jeux de petite et moyenne taille ne se sont pas autant vendus qu’espéré. Il faut aussi dire que les grosses cartouches de l’éditeur ne sont pas encore sorties. Capitaliser sur des jeux de niche comme Valkyrie Elysium, The DioField Chronicle, Tactics Ogre Reborn ou encore Star Ocean: The Divine Force et Harvestella (pour ne citer qu’eux) est compliqué. D’autant que malheureusement la qualité n’est pas au rendez-vous pour tous les jeux cités.

Square Enix misait donc très gros sur Forspoken pour démarrer 2023 en beauté, mais ça a loupé. L’éditeur déclare être plutôt pessimiste concernant le prochain bilan financier.

Plusieurs des nouveaux titres de petite et moyenne taille que nous avons lancés durant cette année fiscale n'ont pas donné les résultats escomptés. Les critiques de Forspoken notamment, que nous avons sorti le 24 janvier 2023, ont été très dures. Ses ventes ont été médiocres. Bien que les performances des nouveaux jeux, de février et de mars, soient déterminantes, nous voyons un risque considérable de baisse de nos bénéfices pour l'exercice en cours. Square Enix, bilan financier

Square Enix va devoir se refaire une santé

L’éditeur va donc tenter d’encaisser le choc avec ces quelques sorties récentes, comme Theatrhythm Final Bar Line, Octopath Traveler 2, Paranormasight : The Seven Mysteries of Honjo. Mais il devra très certainement attendre le que le très attendu Final Fantasy 16 sorte pour se refaire une santé. Dans le courant de l’année, Square Enix a également d'autres grosses cartouches. Des jeux mobiles qui trouveront assurément un public, notamment au Japon, mais aussi Final Fantasy 7 Rebirth en fin d’année.