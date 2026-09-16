Ubisoft fête ses 40 ans en ce moment et pour marquer le coup, l'éditeur fait un très gros cadeau à ses joueurs. Vous pouvez en effet réclamer dès à présent l'un de ses plus gros jeux : For Honor. Le jeu est offert gratuitement sur Ubisoft Connect où il peut être conservé définitivement, mais ne traînez pas trop pour le récupérer, l'offre ne dure que jusqu'à la fin du mois de septembre 2026.

Ubisoft offre For Honor gratuitement sur PC

Cela fait déjà 40 ans qu'Ubisoft est dans le paysage et pour le moment, il n'est pas prévu que ça change. L'éditeur prépare un retour en force avec de nouveaux jeux Assassin's Creed, Far Cry ou encore Rayman pour ne citer qu'eux.

En outre, à l'occasion de son anniversaire, Ubisoft a décidé de faire plaisir à ses joueurs en leur offrant For Honor sur PC, l'un de ses plus gros jeux, toujours très populaire. Vous pouvez récupérer le jeu dès maintenant depuis Ubisoft Connect et ce, jusqu'au 28 septembre 2026. Pour ce faire, il suffit de se connecter sur l'application d'Ubisoft et de se rendre sur la page du jeu pour réclamer son cadeau et l'ajouter à sa bibliothèque définitivement.

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Rendez-vous sur la page de For Honor ou via ce lien .

Récupérez le jeu pour l'ajouter à votre bibliothèque définitivement

For Honor, un jeu de combat unique en son genre

Disponible depuis 2017, For Honor est un jeu de combat multijoueur dans lequel on incarne différents guerriers provenant de multiples époques et même d'ères fantastiques. Samouraïs, guerriers du Wu-lin, Vikings ou encore des voyageurs d'autres temps… Au total, c'est près d'une quarantaine de personnages qui sont jouables dans de multiples modes de jeu. La particularité du jeu, c'est qu'il propose des affrontements stratégiques dans lesquels on doit frapper avec justesse et précision en prenant en compte la posture de son adversaire. Chaque personnage a ses propres forces et faiblesses, mais aussi ses combos uniques, ce qui rend les combats aussi intenses que viscéraux.

Après une sortie en demi-teinte, For Honor a rencontré un vif succès et Ubisoft n'a jamais lâché l'affaire. Les développeurs ont enchaîné les mises à jour, gonflé le contenu gratuitement et sorti de nombreux DLC gratuits et payants. Désormais, For Honor est l'un des plus gros et des plus solides jeux d'Ubisoft et reste toujours populaire auprès des fans du genre.