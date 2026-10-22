Football Manager 27 sera jouable gratuitement pendant 5 jours avant sa sortie, on vous explique quand vous pourrez en profiter et tout ce qui sera disponible.

L’année dernière, la série Football Manager a reçu un carton jaune de la communauté. En cause, une nouvelle interface très critiquée après le passage sous le moteur Unity, une navigation peu pratique et trop lente, le tout couplé à des bugs et des fonctionnalités manquantes, l’attente supplémentaire n’a pas été récompensée. Mais cette année, Sports Interactive affiche une certaine confiance, au point de laisser les joueurs jouer gratuitement à Football Manager 27 plusieurs jours avant sa sortie.

Sur ses réseaux sociaux, le studio a ainsi annoncé que FM27 sera jouable gratuitement du 29 octobre au 3 novembre 2026, juste pendant le weekend d’Halloween et une semaine avant la sortie du jeu. L’essai gratuit de 5 jours sera ainsi disponible sur Steam, l’Epic Games Store, le Microsoft Store et le Xbox Game Pass. « Avec cet essai gratuit, nous offrons l’opportunité aux fans de tester Football Manager 27 par eux-mêmes avant de l’acheter. Nous avons également affirmé notre volonté de regagner la confiance des joueurs envers le studio, et cette période de jeu gratuit en est une illustration concrète », a expliqué Sports Interactive. Evidemment, toute progression pendant cette période sera conservée en cas d’achat du jeu ultérieurement.

Du 29 novembre à 20h, heure française, au 3 novembre à 20h

Que contiendra l'essai gratuit de FM27 ?

L’essai gratuit de Football Manager 27 comprendra bien l’intégralité du jeu et de ses modes de jeu, sans aucune limite de temps ou restriction en termes de progression. Cela inclut :

Mode Carrière : prenez les rênes d’un club existant et créez votre propre entraîneur avec des options de personnalisation avancées. Il est également possible de diriger une sélection nationale en parallèle.

: prenez les rênes d’un club existant et créez votre propre entraîneur avec des options de personnalisation avancées. Il est également possible de diriger une sélection nationale en parallèle. Mode multi : affrontez ou collaborez avec d’autres joueurs.