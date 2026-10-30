Vous lorgnez sur Football Manager 27 et cherchez à vous faire un premier avis à son sujet ? Cela tombe bien : une version d’essai gratuite est disponible. Voici comment en profiter.

Lorsque l’on parle de jeux de football, EA Sports FC est forcément le premier titre qui vient à l’esprit de millions de joueurs. Mais vous vous en doutez, la franchise d’Electronic Arts est loin d’être la seule à exister dans le domaine. On pense également à eFootball du côté de chez Konami, ou encore Football Manager chez SEGA. Et justement, à quelques jours de la sortie de Football Manager 27, attendu pour le 10 novembre prochain, Sports Interactive vous offre l’opportunité de tester ce nouveau volet gratuitement pendant quelques jours.

En effet, jusqu’au 3 novembre prochain à 19h (heure française), une version d’essai de Football Manager 27 est proposée gratuitement aux joueurs PC et Mac, qui peuvent en profiter dès maintenant sur tous les launchers où sera disponible le jeu à son lancement. Cela comprend alors évidemment Steam, mais également l’Epic Games Store, le Microsoft Store, le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

L’idée d’essayer gratuitement Football Manager 27 sur PC vous intéresse ? Dans ce cas, il vous suffit de procéder comme suit pour accéder à la version d’essai :

Sur Steam

Rendez-vous sur la page du jeu

Cherchez l’onglet « Jouer à FM 27 »

Cliquez sur « Jouer au jeu »

Sur l’Epic Games Store

Rendez-vous sur la page « Football Manager 27 Launch Preview »

Appuyez sur « Obtenir »

Sur le Microsoft Store

Rendez-vous sur la page « FM 27 Launch Preview »

Appuyez sur « Obtenir »

Oui, c’est aussi simple que ça. Sports Interactive, les développeurs du jeu, précisent d’ailleurs qu’aucune inscription particulière n’est requise pour l’occasion.

© Sports Interactive / SEGA

Que contient la version d’essai du jeu ?

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’au-delà de vous laisser l’opportunité de tester gratuitement le prochain volet, le studio vous laisse aussi et surtout la chance de tester la version quasi intégrale du jeu avant son lancement. Car oui, ce n’est pas à une version d’essai au sens traditionnel du terme que nous avons ici affaire, mais bien à la version complète de Football Manager 27, jouable gratuitement pendant quelques jours.

« Quand nous avons annoncé [le jeu], nous avions averti notre communauté que nous voulions leur montrer davantage le jeu avant de leur demander de s'engager », explique Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive. « Nous sommes allés encore plus loin cette année avec cette initiative de jeu gratuit. Nous pensons que c'est la toute première fois qu'un jeu propose une période de jeu gratuit avant sa sortie, avec tous les modes disponibles et un accès illimité pendant une période de cinq jours ».

« C'est l'opération "Essayer avant d'acheter" ultime pour permettre à tout le monde de juger notre dernier titre sur pièce », conclut-il. Jusqu’au 3 novembre, donc, vous aurez non seulement la possibilité d’essayer tous les modes de jeu disponibles au lancement de Football Manager 27, mais également les nouveautés qui arriveront dans cet opus, à l’instar par exemple du mode multijoueur « Draft mélangée ». En sachant que votre progression sera ensuite conservée.

Et bien que cet essai gratuit du jeu soit ici réservé aux joueurs PC, sachez que le jeu sera disponible dès le 10 novembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, mais également iOS et Android via Netflix.

Source : Sports Interactive