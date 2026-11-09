Date et heure de lancement, plateformes, versions physiques… À l’aube de la sortie de Football Manager 27, voici tout ce qu’il faut savoir pour être prêt pour le grand jour.

Après avoir organisé une belle opération séduction il y a deux semaines, l’heure est venue pour Sports Interactive de passer définitivement aux choses sérieuses. En effet, c’est ce mardi 10 novembre 2026 que Football Manager 27 va officiellement faire son arrivée dans le commerce, après avoir eu droit à plusieurs jours d’essai gratuit sur l’ensemble des plateformes. Et si vous faites partie de ces joueurs ayant été séduits par la proposition, voici l’heure exacte à partir de laquelle vous pourrez retourner gérer vos poulains sur le terrain.

Car Sports Interactive ne s’est peut-être pas encore exprimé à ce sujet pour le moment, mais grâce à différentes sources comme le PlayStation Store ou encore SteamDB, nous avons désormais la confirmation de l’heure à partir de laquelle il sera officiellement possible de lancer Football Manager 27 sur les différentes plateformes. Ce qui donne, en l’occurrence :

Le 10 novembre 2026 à 17 heures (heure française)

Si d’aventure vous nous lisiez depuis un autre fuseau horaire, voici néanmoins l’ensemble des heures de lancement de Football Manager 27 à travers le monde :

Pacifique (PT) : le 10 novembre à 8h

le 10 novembre à 8h Centre des États-Unis (CT) : le 10 novembre à 10h

le 10 novembre à 10h Est des États-Unis : le 10 novembre à 11h

le 10 novembre à 11h Brésil (BRT) : le 10 novembre à 13h

le 10 novembre à 13h Greenwich (GMT) : le 10 novembre à 16h

le 10 novembre à 16h Inde (IST) : le 10 novembre à 21h30

le 10 novembre à 21h30 Chine (CST) : le 11 novembre à 00h

le 11 novembre à 00h Corée (KST) : le 11 novembre à 1h

le 11 novembre à 1h Japon (JST) : le 11 novembre à 1h

le 11 novembre à 1h Est de l’Australie : le 11 novembre à 3h

le 11 novembre à 3h Nouvelle-Zélande : le 11 novembre à 5h

© Sports Interactive / SEGA

Ce nouvel opus sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC, ainsi que sur iOS et Android via un abonnement Netflix.

Où acheter le jeu, et à quel prix ?

Pour les joueurs désirant s’offrir la version numérique de Football Manager 27, vous pouvez dès à présent précommander ou acheter le jeu via les boutiques suivantes :

PlayStation Store à 59.99€

Microsoft Store à 59.99€

Steam à 53.99€

Epic Games Store à 53.99€

Pour les joueurs préférant plutôt s’offrir la version physique du jeu, vous pouvez en revanche vous la procurer sur PS5 et PC via les boutiques suivantes :

Micromania (59.99€ sur PS5, 49.99€ sur PC)

FNAC (59.99€ sur PS5 et PC)

Cultura (59.99€ sur PS5 et PC)

Cdiscount (59.99€ sur PS5, 49.99€ sur PC)

Notez toutefois que pour la version PC, il s’agit bien évidemment d’une version « code in the box », tandis que la version PS5 sortira quant à elle avec dix jours de décalage, soit le 20 novembre 2026.

Source : Sports Interactive