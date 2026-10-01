Après plusieurs semaines d’attente, Sports Interactive a officiellement communiqué la date de sortie de Football Manager 27. Et il sera disponible en même temps pour tout le monde.

C’est le rendez-vous quasi annuel de ceux qui préfèrent gérer une équipe que de galoper sur le terrain dans EA FC 27. Après plusieurs semaines de présentation, Sports Interactive vient de lever le voile sur la dernière, et plus importante, information que les habitués de la série attendaient : sa date de sortie. Football Manager 27 sortira donc le 10 novembre 2026 et personne ne restera sur le banc de touche. Le jeu sera disponible le même jour sur PC, consoles et mobiles, pas de jaloux.

Le nouvel épisode de la célèbre simulation de gestion de football sera donc disponible en novembre sur PC, PS5, Xbox Series et mobile via Netflix, avec une disponibilité day one dans le Xbox Game Pass pour ceux qui ne voudraient pas débourser 59,99€ supplémentaires. A défaut de pouvoir réunir tout le monde dans le même vestiaire, Sports Interactive entend au moins proposer la même date de rendez-vous à tout le monde. Avec Football Manager 27, le studio promet d’ailleurs un épisode plus tourné vers le contrôle et la découverte, notamment grâce à une interface repensée, « pour sublimer l'ambiance et donner à chaque rencontre des allures de véritable pièce de théâtre footballistique ».

Quels seront les changements de FM27 ?

Pour accompagner l’annonce de la date de sortie de FM27, Sports Interactive a notamment présenté l’un des autres morceaux importants du jeu, les matchs et leur atmosphère. Le plus gros chantier a donc été « à la fois l’aspect visuel et les performances », précise le studio dans sa présentation. La foule, notamment, a subi une petite refonte grâce à davantage de modèles et d’ambiances pour mieux représenter l’effervescence d’un match. Au passage, ils arrêteront enfin de porter des t-shirts quand il fait -10 degrés dehors. Football Manager 27 introduira en effet des tenues adaptées aux saisons afin de renforcer davantage l’immersion. Les conditions météorologiques et leurss effets sur le terrain ont également été améliorés, au même titre que les cinématiques, avec plus de 200 variations uniques.

Autre bonne nouvelle pour les plus impatients, un early access de Football Manager 27 sera proposé environ deux semaines avant la sortie officielle du jeu. Sports Interactive communiquera davantage d’informations à ce sujet ultérieurement.