Après une longue retenue au vestiaire, Football Manager 26 marque le retour de la licence. Le jeu donne déjà un premier aperçu concret et c'est vraiment prometteur.

Le ballon rond ne se décline pas qu'au travers des EA FC, Fifa et autres e-football ! Ayant fait l'impasse sur leur édition ‘25, Sega et Sports Interactive ravive enfin l'âme des amateurs de jeux de gestion avec Football Manager 26. Après une belle attente, ce nouvel épisode de la licence se dévoile enfin en vidéo. Ça devrait bien plaire aux connaisseurs.

Après deux ans d'attente mobilisées sur le très bon Football Manager 24, vous allez enfin pouvoir signer pour coacher le onze de vos rêves. Entre reports et finalement une annulation, l'édition numérotée ‘25 vous aura fait patienter pour passer directement à la ‘26. Cependant, ce devrait être pour le meilleur ! De fait, la licence prépare sa remise en jeu avec une formule qui s'est bien musclée entre temps.

L'avancée promise par Football Manager 26 passe d'abord par de nouveaux graphismes. On plonge davantage dans l'action du match, avec des animations encore plus détaillées. Pour optimiser cette immersion, les équipes de Sports Interactive sont passées sous le moteur Unity. Les premières images nous donnent un aperçu déjà convaincant, alors que le développement se poursuit, assurant donc un peaufinage encore à venir.

Ce futur Football Manager 26 devrait globalement offrir plus de variété. Déjà, le premier trailer d'aperçu nous laisse entrevoir plusieurs stades, mais aussi un réalisme accru par rapport aux précédentes itérations de la licence. En ce sens, si on s'attend également à des feuilles de match toujours plus précises, l'expérience devrait en sortir enrichie.

Après un développement compliqué pour l'épisode 25, les deux ans de développement pour Football Manager 26 semblent bien porter leur fruit. Ce sera alors à vous de changer le cours du match en établissant les meilleures stratégies. Pas de date toutefois pour la reprise de la saison. Néanmoins, vous pouvez désormais ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam, l'Epic Games Store et le Windows Store.