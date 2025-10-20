Si les amateurs de football ne jurent généralement que par EA Sports FC, dont la dernière itération s’apprête d’ailleurs d’ores et déjà à fêter son premier anniversaire, il existe toutefois bien d’autres alternatives pour les fans du ballon rond. Le 4 novembre prochain, Sports Interactive et SEGA reviendront par exemple avec Football Manager 26, qui fera son grand retour après deux ans d’absence. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il sera bientôt possible d’approcher le titre en avant-première. Et ce sans avoir à dépenser le moindre centime.

En effet, Football Manager 26 aura prochainement droit à une bêta ouverte, dont les détails sont apparemment en cours de finalisation auprès des équipes. « Nous vous communiquerons une date précise la semaine prochaine », nous indiquait alors le studio le 16 octobre dernier, sans plus de précision. Il s’avère cependant que nous n’aurons pas à attendre jusqu’à cette prise de parole officielle pour obtenir l’information, puisque celle-ci a déjà fuité.

Grâce à un nouveau rapport publié par le média FootballGamingZone, nous avons en effet pu apprendre que la bêta ouverte de Football Manager 26 sera lancée dès le 24 octobre prochain, soit d’ici quelques jours à peine. « L’accès au jeu en version alpha a été distribué en coulisses, principalement à des footballeurs professionnels. FGZ a été informé que le mail distribuant les codes précisait la date de sortie de la bêta ouverte » nous dit-on notamment.

Pour les joueurs, cela représentera donc une occasion parfaite de tester certaines des nouveautés attendues dans ce Football Manager 26, qui intègrera cette fois-ci la Premier League anglaise et le football féminin, en plus de bénéficier d’une identité visuelle rafraîchie. Pour les détails complets au sujet de cette future bêta, en revanche, il faudra attendre que Sports Interactive prenne la parole, ceux-ci n’ayant pas encore été révélés. Cela dit, nous n’aurons donc pas besoin d’attendre très longtemps pour être fixés sur la question.

Source : FootballGamingZone