Début février de cette année, Sports Interactive annonçait en effet la triste nouvelle qu'il n'y aurait pas d'édition 25 de son célèbre jeu de gestion. Celui-ci devait sortir courant mars 2025, avec en prime un tout nouveau moteur, passant ainsi à Unity. Malheureusement, le studio a finalement dû annuler ce projet, pour se concentrer sur la suite. Après une longue attente, nous avons enfin des nouvelles encourageants de son successeur, Football Manager 26.

Avec l'annulation de l'édition 25 du célèbre jeu de gestion, ce sont ainsi deux longues années qui se sont écoulées sans nouvelle version depuis Football Manager 24. Mieux vaut tard que jamais, puisque Sports Interactive s'est enfin fendu d'une bande-annonce pour son très attendu successeur, Football Manager 26. Ce avec un titre on ne peut plus parlant : « Guess Who's Back », ou « Devinez qui est de retour » en langue de Molière.

En plus du trailer ci-dessous, SEGA a également publié un article de blog sur son site officiel visant à nous donner de plus amples informations sur cette suite. « Football Manager 26 promet d'emmener les joueurs dans un voyage pour définir leur destinée footballistique avec notre jeu le plus immersif et visuellement riche à ce jour. Un premier aperçu de l'expérience renforcée de Match Day à travers le prisme de la licence Premier League vous offre un avant-goût de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ce nouveau titre développé sur Unity ».

Comme le précise la conclusion de l'article de blog, « ce n'est que le début, restez à l'écoute pour plus d'informations ». Il faudra en effet malheureusement repasser plus tard pour connaître la date de sortie de Football Manager 26, ainsi que les plateformes ciblées. Gageons toutefois que le PC est l'un des buts visés par Sports Interactive. Reste cependant à voir si le studio entend également porter son célèbre jeu de gestion sur consoles. L'avenir nous le dira.

Sources : YouTube ; SEGA