Rien n'est simple dans le monde du jeu vidéo, et Football Manager 25 en est la preuve. Après une série de déconvenues, le studio a pris une décision radicale qui risque de surprendre de nombreux joueurs.

Coup de théâtre pour les amateurs de gestion footballistique. Football Manager 25 ne sortira finalement pas. Après plusieurs reports, Sports Interactive a annoncé l’annulation pure et simple du jeu. Une décision difficile, mais qui semblait inévitable au vu des problèmes rencontrés.

Le jeu devait initialement sortir à l’automne dernier. Puis il a été repoussé à mars 2025. La raison ? Un changement de moteur de jeu. Football Manager 25 devait abandonner son ancien système pour passer à Unity. Un pari ambitieux, mais compliqué à mettre en place.

Malgré des mois de travail, le résultat n’était pas à la hauteur. L’équipe de développement explique que certains éléments du jeu fonctionnaient bien, mais que l’interface et l’expérience globale n’étaient pas assez abouties. Le studio aurait pu sortir le jeu Football Manager 25 dans son état actuel et le corriger avec des mises à jour. Mais il a préféré ne pas proposer un produit bâclé aux joueurs.

Et maintenant ?

D’après Sports Interactive, pousser la sortie encore plus loin n’était pas envisageable. À ce stade de la saison, retarder encore le lancement n’aurait fait que compliquer les choses. Il valait mieux se concentrer directement sur Football Manager 26.

L’annulation de Football Manager 25 est un coup dur, mais tout n’est pas perdu. Le travail réalisé jusqu’ici servira pour le prochain opus. Les développeurs promettent que Football Manager 26 bénéficiera de ces avancées et arrivera dans de meilleures conditions. En attendant, les joueurs qui avaient précommandé le jeu seront entièrement remboursés. Reste à voir si Sports Interactive saura regagner la confiance des fans. Une chose est sûre : les attentes seront énormes pour Football Manager 26. Et cette fois, le studio n'a vraiment pas droit à l'erreur, comme on peut l'imaginer. Ce jeu pourrait bien être celui de la dernière chance pour assurer un avenir radieux à la licence.

