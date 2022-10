Football Manager 2023 se fait un peu plus accessible en proposant à ses fans de se laisser approcher via un accès anticipé pour la bêta.

Attendu pour le 8 novembre 2022, les plus impatients et les excités du ballon rond peuvent d'ors et déjà accéder à la bêta de l'accès anticipé du jeu Football Manager 2023. En effet si vous avez précommandé le titre de Sports Interactive vous pourrez y accéder avec deux semaines d'avance sur l'une des plateformes suivante : Steam, Epic Game Store et Microsoft Store.

Un meilleur mode observation est au programme.

Notons toutefois qu'il s'agit comme indiqué d'une version bêta. Elle a pour but d'aider au développement du jeu ou du moins finaliser celui-ci pour éradiquer les bugs qui peuvent encore être présents. Pour aider les développeurs, vous aurez d'ailleurs accès à un bouton "Signaler bug". Pour l'occasion, le mode de jeu en ligne est disponible, mais l’accès au Steam Workshop, ainsi que l'éditeur de prématchs et de matchs ne sera pas disponible avant la date du 8 novembre. Mais la bonne nouvelle c'est que si vous souhaitez démarrer une carrière solo, elle sera toujours accessible à la sortie et votre progression ne sera donc pas perdue.

Au rang des nouveautés on notera notamment une amélioration significative de l'IA, surtout au niveau des entraineurs, un système d'observation revu et corrigé, et la fonction Squad Planner permettant de mieux gérer ses objectifs de recrutement. On vous proposera évidemment un test sur Gameblog pour que vous puissiez vous en faire un avis.